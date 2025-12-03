Bastia Umbra celebra il volontariato con “La forza del noi”

Disabilità, Fontana “Impegno comune per valorizzare ogni persona” ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata internazionale delle persone con disabilità richiama il dovere di garantire dignità, diritti e piena partecipazione. E’ un’occasione per misurare il cammino compiuto e rinnovare l’impegno collettivo a costruire comunità capaci di valorizzare ogni persona, in cui ogni cittadino possa vivere senza ostacoli. E’ questa la strada, da percorrere ogni giorno, […]

Disabilità, Mattarella “L’inclusione arricchisce l’intera comunità” ROMA (ITALPRESS) – “La Costituzione garantisce a ogni donna e uomo, senza eccezioni, l’esercizio dei propri diritti. E’, sovente, un percorso arduo, specie per troppe persone con disabilità, che vivono condizioni di solitudine ed emarginazione. Accade nella vita di ogni giorno, nelle strade dei nostri paesi e delle nostre città, nelle famiglie, nella scuola, nei […]

Disabiltà, Valditara “Ribadiamo l’impegno per una scuola realmente inclusiva” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, Giornata internazionale delle persone con disabilità, ribadiamo il nostro impegno per una scuola realmente inclusiva, capace di valorizzare i talenti di ogni studentessa e ogni studente. Per la prima volta quest’anno i genitori hanno potuto confermare il docente precario di sostegno per i loro figli garantendo la continuità didattica, nel frattempo […]

Meloni incontra re del Bahrein “Avanti con consolidamento dei rapporti bilaterali” ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della sua partecipazione al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, assistito dal principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa. “Il colloquio ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento […]

Due reti all’Udinese, Juventus ai quarti di Coppa Italia Con un autogol di Palma e il rigore di Locatelli, la Signora vince e va avanti

Nuoto, un oro e due argenti per l’Italia agli Europei in vasca corta LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Un oro e due argenti. Inizia con questo bottino il cammino dell’Italnuoto agli Europei in vasca corta di Lublino. Oro per la staffetta maschile 4×50 sl, argento per quella femminile e per Simona Quadarella nei 400 sl femminili. Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Giovanni Guatti salgono sul gradino più […]

Cina: nuovo volo diretto collega Guangzhou e Madrid GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Southern Airlines ha inaugurato voli diretti tra Guangzhou e Madrid, stabilendo il primo collegamento aereo senza scali tra la metropoli della Cina meridionale e la penisola iberica. La rotta è operata con aeromobili Boeing 787 con un tempo di volo di circa 13-14 ore, offrendo tre voli settimanali il […]

Cina: scavi su Grande Muraglia portano a importanti scoperte archeologiche PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli archeologi di Pechino lunedì hanno annunciato importanti scoperte effettuate durante i recenti scavi nella sezione Jiankou della Grande Muraglia, dove è stato rinvenuto un grande cannone. Gli scavi quest’anno si sono concentrati su tre torri d’avvistamento e sulle relative mura di collegamento, rivelando numerosi reperti, tra cui armi, elementi architettonici […]

Danilo Gallinari dice basta al basket giocato “Una carriera sempre sognata” MILANO (ITALPRESS) – Con un annuncio sui social, Danilo Gallinari ha detto basta al basket giocato a 37 anni, chiudendo una carriera ventennale che lo ha consacrato come uno dei più grandi cestisti italiani. “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato…E’ stato un viaggio […]