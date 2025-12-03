Bastia Umbra celebra il volontariato con “La forza del noi”

Il 5 dicembre comunità e associazioni unite per solidarietà
Il Comune di Bastia Umbra si prepara a rendere omaggio, il 5 dicembre, alla Giornata Mondiale del Volontariato, con un programma che mette al centro il valore della solidarietà e il ruolo insostituibile delle associazioni locali. L’iniziativa, intitolata “La forza del noi”, vuole sottolineare come l’impegno condiviso, fatto di tempo, competenze e altruismo, generi effetti tangibili sul benessere collettivo e sulla qualità della vita dei cittadini.
La celebrazione si articolerà in due momenti distinti ma complementari. Al mattino, presso l’Auditorium di Sant’Angelo, si svolgerà un incontro dedicato alle Consulte Comunali, occasione di confronto e scambio di esperienze tra realtà associative impegnate quotidianamente sul territorio. Nel pomeriggio, la comunità si ritroverà nella Chiesa di San Michele per la celebrazione della Santa Messa, momento di raccoglimento e riconoscenza verso chi opera con dedizione al servizio degli altri.
L’Amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine al mondo del volontariato bastiolo, riconoscendone la funzione essenziale nel rafforzare la coesione sociale e nel sostenere i bisogni della collettività. Il volontariato, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un pilastro della vita comunitaria, capace di unire generazioni diverse e di offrire risposte concrete alle fragilità emergenti.
La ricorrenza del 5 dicembre diventa così un’occasione per ribadire l’importanza di un impegno che non si limita a gesti di assistenza, ma si traduce in partecipazione attiva, costruzione di legami e promozione di valori condivisi. Bastia Umbra, con questa iniziativa, riafferma la centralità del volontariato come motore di inclusione e di speranza, confermando che la vera forza della comunità risiede nella capacità di agire insieme.
