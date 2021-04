Conclusa la campagna screening gratuita a Bastia Umbra

Si sono concluse oggi le attività di screening della popolazione di Bastia Umbra mediante effettuazione di test sierologici rapidi (pungidito). Un’attività importante, svolta grazie al supporto della Protezione Civile regionale che a marzo aveva messo a disposizione i test per la popolazione. Il Comune di Bastia Umbra ha organizzato diverse giornate dapprima riservate agli operatori del commercio e successivamente aperte a tutta la popolazione: 8 mezze giornate di attività, oltre 1000 test effettuati.

Un’attività resa possibile grazie alla logistica messa in campo dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra che presso la propria sede hanno allestito tre postazioni adibite all’effettuazione dei test. Un ringraziamento speciale a tutti i Volontari che hanno garantito il loro supporto, un ringraziamento particolare all’Ingegnere Roberto Raspa per aver realizzato il link per le prenotazioni, semplificando e snellendo il servizio, tutto a contributo volontario. Fondamentale inoltre la collaborazione di alcuni medici del territorio e dei medici farmacisti delle Farmacie Comunali.