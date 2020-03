Scrivi in redazione

Pro Loco Bastia dona 150 mascherine ai medici locali

La Pro Loco di Bastia Umbra ha raccolto l’appello lanciato dall’Amministrazione comunale per cercare in ogni modo di far fronte all’emergenza da Coronavirus.

L’associazione presieduta da Raniero Stangoni si è subito attivata ed ha acquistato 150 mascherine che verranno consegnate, tramite la locale Protezione Civile, ai medici del Comune di Bastia Umbra.

In questo difficile momento segnato da una gravissima crisi sanitaria, i medici e gli infermieri sono tra i più colpiti poiché sono costretti ad operare molto spesso senza le dovute protezioni.

Il loro lavoro è davvero encomiabile, ma non dovrebbero essere esposti oltre modo a pericolosi rischi. La loro è un’autentica missione a favore dell’intera collettività.

Per questo, la Pro Loco di Bastia, si è sentita in dovere di offrire il suo piccolo ma significativo contributo, acquistando e donando ai medici locali ben 150 mascherine lavabili e riutilizzabili.

Questo importante presidio sanitario è stato preso preso in carico nella giornata di sabato 28 marzo dalla Protezione Civile di Bastia, che provvederà a consegnarlo direttamente ai medici del territorio comunale.

Anche a questa preziosa Associazione saranno donate un congruo numero delle suddette mascherine. La Pro Loco invita tutti i cittadini a contribuire in qualche modo, offrendo anche libere donazioni in denaro.

Ricordiamo che si può versare tale somma nel c/c dedicato: IT40K0103038280000001594965 Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. intestato a Comune di Bastia Umbra emergenza COVID 19 (ricordiamo che l’art. 66 del decreto Cura Italia consente la detrazione d’imposta pari al 30% per le persone fisiche e la deducibilità dal reddito d’impresa).

E’ possibile altresì donare attrezzature, materiali, prodotti, telefonando al numero 338.8780985 del gruppo comunale di protezione civile di Bastia Umbra.