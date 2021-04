Ringraziamenti della famiglia Sculco per la triste perdita del dirigente Gianni

Pubblichiamo integralmente una nota ricevuta dalla famiglia Sculco

Immensamente grazie per la vicinanza, la partecipazione e il sostegno che ci avete dato per la dipartita del nostro caro Giovanfrancesco. Conoscere il vostro affetto, la vostra stima, il rispetto e la riconoscenza nei confronti del dirigente scolastico Gianni, pur se nella tristezza, ci ha riempito il cuore di gioia e soddisfazione. La famiglia Sculco ringrazia le scuole di Assisi e di Bastia, gli alunni, i genitori degli alunni, gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato. Speriamo insieme che il suo esempio come uomo saggio, onesto, virtuoso, dedito al suo lavoro e al sostegno dei più deboli, possa rimanere impresso nei nostri cuori fino al giorno in cui potremo rincontrarlo nelle più alte sfere Celesti.

Grazie, grazie e infinitamente grazie.

Famiglia Sculco

Cirò (KR)