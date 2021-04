Comitato di Costano, avviare un percorso … aprire un tavolo …

CHE BELLE PAROLE!!! Nel linguaggio spesso usato e abusato quando le cose si mandano alle lunghe e ci sono problemi da affrontare seriamente si usano quelle espressioni.

E intanto? Intanto le modifiche al regolamento comunale di igiene che riguardano lo spargimento al suolo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici sono operative e si può cominciare ad attuarle.

Intanto l’impegno annunciato dal sindaco nell’ incontro di Pasquetta con il Comitato di coinvolgerlo direttamente nella elaborazione del monitoraggio e nella filiera dei controlli degli sversamenti sul posto è al momento disatteso.

‘’PAROLA DI SINDACO’’, fu solennemente annunciato e garantito nel corso di quell’ incontro circa il coinvolgimento del Comitato!

Intanto nessuna convocazione per entrare a far parte del ‘’tavolo’’, nessuna volontà di renderci partecipi in prima persona per puntare subito all’obiettivo e concludere in tempi brevi questa rincorsa a chiudere la stalla prima che escano i buoi …. se non fossero già usciti!

VOGLIAMO PARTECIPARE! Questa è ad oggi la nostra richiesta: quella di un’intera comunità che sta di giorno in giorno allargandosi. Una comunità che copre ora non solo Costano, ma abbraccia Ospedalicchio, Cipresso, Bastiola, San Lorenzo, XXV Aprile, Borgo I° Maggio. Una comunità che inizia a dubitare seriamente di un operato che appare lento, burocratico e poco efficace per l’immediato.

Intanto il Comitato si sta attrezzando in proprio e in autonomia per realizzare quei controlli e quella vigilanza che avrebbero dovuto essere attivati prima della modifica del regolamento attuata dall’ Amministrazione, come era stato abbondantemente richiesto e non chissà quando e chissà con quali garanzie.

DALLE BELLE PAROLE AI FATTI! Ma quali? E in che tempi?

Il Comitato di Costano c’è! Altri (forse) ci saranno… chissà quando!