Chiama o scrivi in redazione

Via il passaggio a livello: assessore Melasecche “accelera”

BASTIA UMBRA – Siamo alla svolta della vicenda pluriennale, aperta da oltre 15 anni, per l’eliminazione del passaggio a livello ferroviario tra Bastiola e Ospedalicchio sulla strada ‘Assisana’. L’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti dell’Umbria Enrico Melasecche (nella foto) nella tarda mattinata di giovedì ha compiuto un sopralluogo nell’area del passaggio a livello.

L’assessore, accompagnato dal dirigente tecnico ingegner Stefano Nodessi, ha incontrato sul posto il sindaco Paola Lungarotti, il vice Francesco Fratellini e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni. Ha richiesto chiarimenti sul progetto e sulle intenzioni degli amministratori comunali riguardo alla vicenda ben conosciuta dal dirigente Nodessi.

L’urgenza di una decisione operativa è dettata dai lunghi tempi di attesa e dalle necessità di utilizzare il finanziamento stanziato dalla Protezione civile sui fondi del terremoto del 1997 di oltre 4 milioni e 500 mila euro per eliminare il passaggio a livello. L’intenzione dell’assessore Melasecche è di portare il progetto e la convenzione da stipulare con RFI all’esame della Giunta Regionale prima possibile.

Se non ci saranno sorprese l’esecutivo regionale darà il via libera alla stipula della convenzione che passerà alla giunta comunale di Bastia per l’ok definitivo. L’obiettivo è di redigere il progetto esecutivo del sopravvia a cura delle Ferrovia che dovranno realizzarlo entro due anni. m.s.