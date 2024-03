Tutto pronto per la terza edizione del Tulipark Spoleto

Lunedì 25 marzo partirà la terza edizione del Tulipark Spoleto, il primo parco umbro dedicato al mondo dei tulipani. L’evento che avrà una durata di circa quattro settimane, si terrà a Baiano di Spoleto presso Villa Galileo con il patrocinio del Comune.

Il complesso che ospiterà nuovamente l’evento, è ricco di storia. La Villa, infatti, accolse un gruppo di scienziati olandesi seguaci dell’eliocentrismo. Lo scienziato per eccellenza che soggiornò in questa dimora fu Galileo Galilei. Proprio in onore di questo grande orgoglio italiano, la Villa è così denominata.

TuliPark è il primo festival della terra d’Olanda in Italia, giunto alla sua terza edizione in Umbria per far conoscere l’affascinante mondo dei tulipani e le varie tipologie di essi.

Il parco quest’anno si presenterà con una nuova veste. Infatti, più di 100.000 tulipani sorgeranno nell’area adiacente alla villa, dando vita ad un quadro colorato. Il tutto sarà arricchito da un mulino a vento, un fantastico zoccolo olandese, un’altalena gigante ed un cerchio dove poter scattare delle bellissime foto. Tutto questo per far rivivere ai visitatori le meraviglie dei Paesi Bassi, direttamente sul territorio Umbro.

L’intero spazio sarà a disposizione di un pubblico di tutte le età, amanti della fotografia, appassionati della natura e dei fiori, che si potranno rilassare e godere del profumo e dei colori che i tulipani offrono.

L’idea innovativa che accompagna il Tulipark è sicuramente la formula You Pick. Infatti, i visitatori avranno la possibilità di raccogliere il proprio bouquet di tulipani dal campo, liberamente e autonomamente creando una vera esperienza di colori.

Inoltre, vi saranno molte attrazioni che ripercorreranno le atmosfere olandesi e tante altre nuove piene di colore che animeranno l’area TuliPark 2024. I visitatori potranno degustare cibi e bevande nell’area ristoro e godersi la natura nell’area relax vicino ai fiori.

Sarà possibile portare animali dotati di guinzaglio e sotto il controllo dei propri padroni e il parco resterà aperto anche in caso di pioggia (salvo eventi meteorologici estremi). Si consiglia quindi un abbigliamento idoneo per passeggiare in aperta campagna.

Il Tulipark sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. Sarà possibile raggiungere il parco in macchina digitando direttamente su Google Maps “Tulipark Spoleto”. Per i mezzi propri è disponibile una vasta area parcheggio gratuita.

Il martedì pomeriggio i residenti del comune di Spoleto, potranno accedere al parco gratuitamente.

Inoltre, il parco è raggiungibile in treno o in bus con fermata Baiano di Spoleto. Il parco da qui dista 200 metri a piedi.

E’ possibile acquistare gli ingressi in prevendita su www.tulipark.it/spoleto.

Tulipark Spoleto

Via Lenin, 39

Baiano di Spoleto

3342929229

spoleto@tulipark.it