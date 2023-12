Presepe vivente nel borgo antico di Bastia Umbra

Con la partecipazione delle scuole e delle associazioni, torna il Presepe vivente nel centro storico di Bastia Umbra dalle 15.30 alle 20.30, con botteghe solidali e sorprese natalizie. Il Presepe Vivente sarà dislocato lungo Via Colomba Antonietti, Piazzetta Masi, Via Stretta, Piazza Matteotti, Via del Teatro, Piazza Umberto I, Via Garibaldi con tanti figuranti che animeranno i vicoli del centro con scene di vita quotidiana riproducendo antichi mestieri.

L’emozionante rappresentazione si aprirà alle 15.30 con il Coro giovanile del’Istituto Comprensivo Bastia1 curato dal prof. Francesco Andreucci e Graziano Brufani nell’atrio antistante Monastero Monache Benedettine S.Anna in Piazza Umberto I. Dalle ore 17.30 gli angeli luminosi di Accademia Creativa animeranno le vie del centro.

Il 6 Gennaio è in programma l’arrivo dei Re Magi alla capanna in piazzetta Luigi Masi, dalle 17.00 alle18.00. Quest’anno la rappresentazione del Presepe è stata preceduta da un evento unico, una rappresentanza di figuranti che sabato 23 dicembre daranno vita alla terza edizione del Presepe Vivente hanno incontrato Papa Francesco il 16 dicembre per commemorare gli 800 anni del primo Presepe di San Francesco a Greccio insieme a più di 1500 figuranti dei Presepi Viventi italiani. Con Don Marco Armillei anche l’Assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Daniela Brunelli che ha donato al Papa un calendario con le immagini più suggestive del nostro Presepe Vivente.

Un grande onore, una emozionante partecipazione, una atmosfera di serenità e pace che apre i cuori all’amore verso l’altro e l’Assoluto. Il 23 Dicembre è un giorno di grande festa a Bastia, alle ore 10.30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Sorrentino riaprirà dopo 11 mesi di restauro e messa in sicurezza la Chiesa di San Michele Arcangelo.