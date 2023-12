Riapertura Chiesa san Michele Arcangelo a Bastia Umbra

Grande festa a Bastia Umbra per la riapertura della chiesa di San Michele Arcangelo, rimasta chiusa 11 mesi per alcuni lavori di riqualificazione realizzati con i fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica. La cerimonia, dal titolo “RiapriAmo”, è in programma all’interno delle festività natalizie bastiole e si svolgerà sabato 23 dicembre alle ore 10.30 con una celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno.

L’intervento ha riguardato il ripristino del rivestimento del colonnato e della navata laterale. Il rivestimento esistente lapideo, che si è licenziato dal proprio supporto, è stato completamente rimosso insieme alle malte sottostanti inefficaci ed è stato sostituito da pareti in cartongesso finito con tinteggio che rispetta le colorazioni esistenti, con evidente alleggerimento dei carichi gravanti sulle strutture portanti.

“Finalmente riapriamo la nostra chiesa – spiega il parroco don Marco Armillei – e ci riappropriamo di questo luogo identitario per la comunità bastiola che, grazie a parte dell’8×1000, è stato messo in sicurezza e rinnovato. Questo restauro, così come altri, sono realizzabili grazie alla firma che mettiamo nella nostra denuncia dei redditi. La chiesa di San Michele è l’esempio di quello che la Conferenza episcopale italiana riesce a fare in ambito artistico, architettonico e caritativo con i fondi del Sovvenire. Ora – conclude don Marco – mi auguro che la chiesa rinnovata porti al rinnovamento delle persone e della nostra fede”.