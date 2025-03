Centro sociale di san Bartolo: al via un nuovo modello di aggregazione sociale per Bastia

Nuova gestione congiunta fra la Cooperativa Sociale “La Goccia” e l’ “A.S.D. Athletic Club Bastia”

L’Amministrazione Comunale comunica con soddisfazione l’affidamento del Centro Sociale di San Bartolo che aprirà un nuovo modello di aggregazione sociale per la nostra Città. La nuova manifestazione d’interesse ha aperto le porte a progetti mirati alla realizzazione di attività di animazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva con il coinvolgimento attivo della comunità locale, consci delle criticità presenti nel tempo dalle precedenti convenzioni.

Partendo da questi assunti, si è voluto imprimere un importante cambio di passo realizzando un progetto nuovo che parla realmente di inclusione sociale, integrazione generazionale e culturale. Il progetto cardine della nuova convenzione (che avrà una durata di 3 anni) è stato presentato in maniera sinergica da due soggetti sempre operanti nel territorio di Bastia Umbra, i quali hanno dato vita ad una specifica ATS per la gestione congiunta del Centro San Bartolo: la Società Cooperativa Sociale “La Goccia” e “L’A.S.D. Athletic Club Bastia” i quali, seppur con mission e peculiarità specifiche, condividono un comune interesse per il territorio sede del progetto e la volontà di creare forti momenti di scambio, coesione sociale e inclusione della cittadinanza, con una specifica sensibilità ed attenzione alle fasce più deboli. Con il progetto “Generazioni in Gioco” la nuova gestione del Centro San Bartolo si impegnerà ad unire il passato e il futuro per realizzare una piena integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani della comunità attraverso attività ludiche, educative e sportive.

Questo affidamento rappresenta la concreta espressione di una politica mutata, frutto della consapevolezza che l’anima sociale di Bastia necessitava di una profonda rigenerazione. I Centri Sociali vanno ripensati per rispondere alle nuove esigenze del territorio, andando a recuperare la loro funzione originale, aggregativa, inclusiva e comunitaria. Per la prima volta, si è scelto di dare spazio ad un nuovo progetto, pensato da soggetti operanti da anni sul territorio in contesti complessi, offrendogli una possibilità di crescita ed evoluzione dando vita ad un modello innovativo che affronta la complessità della realtà attuale, trasformandola in una risorsa preziosa.

Tale esperienza può essere considerata come un progetto pilota, capace di aprire e tracciare nuove strade in cui la stretta collaborazione fra Amministrazione, realtà locali e tutta la comunità. L’Amministrazione Comunale continuerà ad essere presente e supportare la nuova realtà per creare una collaborazione sempre proficua e che miri al bene della Città, con la convinzione che possa segnare una svolta decisiva per le politiche sociali di Bastia.