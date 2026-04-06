HomeLife a Bastia Umbra rivoluziona autonomia adulti autistici

Bastia Umbra accoglie progetto residenziale innovativo per inclusione sociale

A Bastia Umbra prende forma un’iniziativa destinata a cambiare il panorama dell’assistenza per adulti con autismo. Nei giorni scorsi, la Fondazione ANGSA Umbria ETS ha svelato HomeLife, un progetto di cohousing che punta dritto all’autonomia e all’integrazione sociale. L’annuncio è arrivato in un incontro dedicato, dove sindaci e rappresentanti istituzionali hanno applaudito un modello che va oltre il semplice sostegno.

Nascita del progetto HomeLife

L’idea di HomeLife germoglia da un’esigenza radicata: offrire agli adulti autistici spazi veri per una vita indipendente. La struttura sorgerà in via San Costanzo 1, un luogo strategico nel cuore del territorio umbro. Potrà ospitare da sei a dodici residenti, seguiti da operatori specializzati. Ogni dettaglio architettonico e funzionale è studiato per stimolare l’autogestione quotidiana, dalle cucine condivise agli spazi personali che incoraggiano privacy e responsabilità.

Questo non è un centro assistenziale tradizionale. HomeLife trasforma il concetto di cura in un percorso di empowerment. Immaginate ambienti che mimano una casa comune, dove si impara a gestire routine, relazioni e imprevisti. La Fondazione ANGSA Umbria, guidata dalla presidente Paola Carnevali Valentinini, ha orchestrato il tutto con passione e competenza, raccogliendo anni di esperienza sul campo.

Collaborazioni al centro del successo

Il motore di HomeLife pulsa grazie a partnership solide. La Fondazione Santa Rita da Casia ha fornito il contributo economico decisivo, mentre enti locali e terzo settore uniscono forze per la realizzazione. Bastia Umbra si conferma avamposto di innovazione, con il sindaco Erigo Pecci in prima linea. “Iniziative come questa rispondono ai bisogni reali delle famiglie”, ha sottolineato Pecci, evidenziando come l’autonomia costruisca società più eque.

Queste alleanze non sono solo finanziarie. Coinvolgono architetti, psicologi e educatori che hanno co-progettato la struttura. Ogni fase, dalla pianificazione alla posa della prima pietra, tiene conto di feedback diretti da famiglie e associazioni. Risultato: un fabbricato che integra sostenibilità energetica e accessibilità, pronto a diventare modello replicabile in Umbria e oltre.

Verso l’inclusione autentica

HomeLife sfida il vecchio paradigma dell’assistenza passiva. Qui si promuove il diritto a una vita piena, con attività che legano residenti alla comunità: laboratori artigianali, uscite guidate, tirocini lavorativi. L’obiettivo è chiaro: dignita, autodeterminazione e qualita della vita al centro. Per gli adulti autistici, spesso esclusi da circuiti sociali standard, questo significa barriere abbattute e opportunità concrete.

Il progetto si inserisce in un contesto nazionale di evoluzione del welfare. In Umbria, dove l’autismo colpisce migliaia di famiglie, HomeLife diventa faro. La Fondazione ANGSA Umbria ETS, con il suo impegno ventennale, dimostra che innovazione sociale passa per ascolto e azione. La presidente Valentinini ha ribadito: serve un sistema che riconosca il potenziale di ciascun individuo, non le sue difficolta.

Impatto sulla comunità locale

Bastia Umbra non resta spettatrice. La municipalita investe in politiche inclusive, trasformando via San Costanzo in polo di riferimento. Residenti e famiglie locali vedranno nascere non un istituto, ma un quartiere vivo. Il sindaco Pecci lo ha definito “un passo verso giustizia sociale”, capace di valorizzare ogni persona. Questo approccio genera effetti a catena: sensibilizzazione diffusa, volontariato attivato, economia locale stimolata da servizi correlati.

Esperti del settore plaudono. Modelli come HomeLife riducono dipendenza da strutture pubbliche, alleggerendo budget sanitari. In Europa, cohousing per autismo registra tassi di successo elevati: oltre l’80% dei partecipanti conquista maggiore indipendenza entro due anni, secondo studi recenti. Umbria si allinea a questa tendenza, con Bastia Umbra pioniera.

Prospettive future e realizzazioni

La tabella di marcia e serrata. Entro il prossimo autunno, primi lavori in via San Costanzo. Selezione residenti partira da liste ANGSA, priorita a chi cerca transizione da contesti familiari. Formazione operatori gia in corso, con protocolli su autonomia progressiva. HomeLife non si ferma qui: piani per monitoraggio dati e adattamenti futuri assicurano longevita.

Questa realta promette di ispirare. Famiglie umbre, spesso sole nella gestione di adulti autistici, troveranno finalmente un alleato. Il progetto incarna un welfare moderno: inclusivo, dignitoso, umano. Bastia Umbra, con la sua comunita accogliente, host di un cambiamento che parla a tutto il Paese.