Le più sentite condoglianze al Direttore Marcello Migliosi

Le mie più sentite condoglianze a nome di tutta l’Amministrazione comunale, della Giunta, al Direttore di Umbria Journal Marcello Migliosi per la perdita della sua adorata mamma. Giuseppa Contini, Peppina per tutti noi. Peppina era una donna forte che la comunità bastiola amava, una grande guerriera che ha superato enormi dolori con forza e sempre con dignità. Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia. L’amore che in tutta la sua vita ha donato a chi gli era vicino, il suo esempio di non arrendersi mai, la sua generosità fatta di una sensibilità infinita, rimarrà in tutti noi. Un grande abbraccio in questo momento di dolore all’amico Marcello che le è stato sempre accanto, proteggendola, curandola, senza mai lasciarle la mano.

Il Sindaco Paola Lungarotti