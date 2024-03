Abita Infissi Bastia vince a Foligno

Campionato regionale serie C pallavolo femminile

Nella sesta giornata del girone di ritorno l’Abita Infissi Bastia supera in trasferta l’Antico Pastificio Umbro Foligno per 0-3 con i seguenti parziali: 23-25, 17-25, 24-26. La partita inizia con l’equilibrio poi le padrone di casa allungano con decisione di diversi punto, l’Abita Infissi Bastia ci mette un pò ad entrare in partita ed il set si mette in salita. Quando tutto lasciava prevedere il contrario, Bastia man mano rimonta fino ad impattare e superare le padrone di casa sul traguardo.

L’Antico Pastificio Umbro Foligno torna in campo con alcune certezze venute meno e le ospiti ne

approfittano per allungare decisamente, e controllare l’andamento del parziale sino alla fine. Il terzo set vede L’Abita Infissi Bastia avanti poi qualche passaggio a vuoto permette alle padrone di casa di rifarsi sotto.

Finale equilibrato con le bastiole che ai vantaggi la spuntano, conquistando i 3 punti in palio. Con questa vittoria l’Abita Infissi conferma leader solitaria in classifica ma l’attenzione e la determinazione

dovrà ancor di più migliorare per presentarsi al meglio nella decisiva fase finale della regular season.

Nel prossimo turno l’Abita Infissi Bastia giocherà in casa contro l’Invest Deruta. Una partita da non

sottovalutare ma ulteriore occasione per continuare nella serie positiva.

La partita è in programma sabato 23 Marzo 2024 alle ore 18.00 presso la palestra comunale di Pierantonio Antico Pastificio Umbro Foligno: Stella, 14, Grimaldi 5, Manni 4, Febbrari 4, Natalini, 3, Maiuli 2, Peparelli (L1), Nencioni 2, Formica (L2) NE: Marani, Tredici, Proietti, Ducci. All. Merli Matteo 2° All. Guerrini Claudio Abita Infissi Bastia: Mazzasette 14, Spacci 12, Zampini 12, Pero 8, Censi 6, Nofri, Rota (L2), Gierek 1 Mussini, Torrisi, NE: Cherubini, All. Cacciatore Michele 2° all. Dionigi Alberto.

Antico Pastificio Umbro: (Bs. 7, Bv. 4, muri 6)

Abita Infissi Bastia: (Bs. 9, Bv. 6, muri 4)