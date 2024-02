Abiti Infissi Bastia continua la corsa in vetta

Campionato regionale serie C pallavolo femminile – 14° giornata

Nella terza giornata del girone di ritorno l’Abita Infissi Bastia con qualche difficoltà di troppo, si conferma al vertice della classifica nel campionato di serie C femminile di pallavolo superando per 3-1 l’Avis Marsciano con i seguenti parziali: 25-11, 24-26, 25-19, 25-11. Partenza senza eccessive difficoltà della squadra bastiola che subito allunga e le ospiti non sono in grado di reagire. Ben presto il vantaggio si allarga ed in set si chiude. Altra storia nel secondo parziale con le ospiti che approfittano dei passaggi a vuoto delle padrone di casa e prima si portano avanti e poi tengono in equilibrio il punteggio. Finale ai vantaggi che sorride alla formazione marscianese.

Al ritorno in campo le padrone di casa mantengono il comando delle operazioni e tengono le ospiti a debita distanza non commettendo gli errori del parziale precedente.

Il quarto set vede l’andamento del gioco largamente favorevole all’Abita Infissi Bastia che non ha eccessivi problemi ad aggiudicarsi l’intera posta. Con i tre punti incamerati, la squadra del presidente Fabio Coraggi mantiene inalterato il vantaggio sulla seconda in classifica.

Nel prossimo turno la squadra biancoceleste farà visita al Sangemini, formazione molto accreditata ed unica capace di prevalere contro l’Abita Infissi Bastia nel girone di andata. Si preannuncia una partita interessante ed equilibrata, un test senz’altro probante per entrambe le squadre.

La partita è in programma Sabato 2 Marzo alla ore 17.30 alla palestra comunale di Sangemini.

Abita Infissi Bastia: Zampini 17, Gierek 10, Mussini 10, Pero 9, Torrisi 7, Nofri 3, Mazzasette 5, Spacci 4, Rota (L1), Boschetti 1, NE: Censi, Rellini, Coraggi (L2). All. Cacciatore Michele 2° allenatore Dionigi Alberto.

Avis Marsciano: Ambroglini B. 14, Toniaccini 7, Ambroglini G. 6, Troiani 3, Ribelli 2, Capponi 1, Fabi 1, Giovi 1, Perri (L1), Sisani, Volpi, Cristofani, NE: Rasi, Spaccini (L2). All. All. Giannursini Lorenzo 2° allenatore Leopardi Gianni

Abita Infissi Bastia: (Bs 14, Bv 8, muri 4)

Avis Marsciano: (Bs 16, Bv 2, muri 1)