Associazione Dilettantistica Bastia Volley “riparte” con il torneo Sulpizi e Giulietti

L’Associazione Dilettantistica Bastia Volley “riparte” con grande soddisfazione ed orgoglio con la dodicesima edizione del torneo nazionale, dopo l’interruzione post covid. L’edizione 2023 raggiunge il record di squadre partecipanti. Sono 24 le formazioni che si sfideranno in tre categorie: under 14, under 16 e under 18 femminile. La società intende ringraziare tutti gli addetti ai lavori, i dirigenti, i segnapunti e tutti i collaboratori che hanno contributo per rendere il tutto possibile.

Si ringraziano per la collaborazione la Fipav Umbria, l’Associazione Volley Giovanile Assisi, gli hotel, gli sponsor, l’Umbriafiere di Bastia e le amministrazioni comunali che ci hanno concesso gli impianti sportivi.

Due le figure fonte di ispirazione per questo torneo: Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti, noti personaggi bastioli, dirigenti storici della società che tanto si sono adoperati per i giovani del territorio e per lo sport della città di Bastia. Il loro ricordo rimane sempre indelebile in tutti quelli che li hanno conosciuti. Si ringraziano le famiglie Sulpizi e Giulietti che aiutano a mantenerne viva la memoria.