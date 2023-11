Francesco Felici, viaggio nel successo tennis in carrozzina

Francesco Felici – Questa mattina, giovedì 9 novembre 2023, la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, la sede della Fondazione Perugia, ha ospitato una conferenza stampa dedicata al giovane tennista diciottenne Francesco Felici, riconosciuto come finalista agli US Open di New York nel tennis in carrozzina e insignito del titolo di “atleta esemplare”. La storia di Francesco ha suscitato ammirazione e ispirazione, rappresentando un esempio di successo sportivo e di resilienza.

Nel corso della conferenza stampa, oltre a Francesco Felici, sono intervenuti diversi importanti esponenti, tra cui Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia, che ha sostenuto la trasferta del tennista negli Stati Uniti. Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, e Silvia Egidi e Francesca Forlucci, vicepresidenti del comitato cittadino “Ricominciamo da Francesco”, hanno sottolineato l’importanza dello sport nella crescita della comunità locale. Inoltre, il consigliere comunale Massimo Pici ha presentato la nuova stagione della società di nuoto Libertas Rari Nantes, evidenziando l’impatto positivo dello sport nella vita dei giovani.

Francesco Felici ha condiviso la sua esperienza durante la conferenza, sottolineando il suo impegno quotidiano e la dedizione del suo staff nel raggiungimento dei suoi obiettivi nel tennis in carrozzina. Nonostante il secondo posto agli US Open, Francesco ha espresso gratitudine al comitato, alla Fondazione Perugia e a tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il suo percorso. Ha evidenziato l’importanza del sostegno finanziario per gli atleti e ha già iniziato a concentrarsi sulle prossime sfide, in particolare sulle Olimpiadi di Parigi del 2024 e di Los Angeles del 2028.

Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia, ha elogiato Francesco come un esempio non solo per gli appassionati dello sport, ma per chiunque cerchi di realizzare i propri sogni e superare le sfide della vita. Ha evidenziato l’importanza di elementi chiave come la passione, l’umiltà, l’allenamento e il sorriso per il successo in ogni ambito della vita. La Fondazione Perugia ha sostenuto con orgoglio il viaggio di Francesco, unendo le proprie forze a quelle di molti attori sociali che hanno sostenuto il giovane tennista.

Per Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, la storia di Francesco rappresenta un esempio significativo di come la società debba riconoscere e sostenere i talenti emergenti. Ha sottolineato l’importanza del sostegno collettivo per consentire ai talenti di fiorire e ha evidenziato l’importanza di evitare che i talenti si perdano a causa della mancanza di supporto e attenzione.

La madre di Francesco, l’avvocato perugino Catia Mosconi, ha ottenuto il supporto di molti colleghi durante il percorso di Francesco. Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, e le vicepresidenti del comitato “Ricominciamo da Francesco”, Silvia Egidi e Francesca Forlucci, hanno sottolineato l’impegno continuo del gruppo nel sostenere Francesco e altri atleti.

Il consigliere comunale Massimo Pici ha lodato la storia di Francesco come fonte di ispirazione per la comunità sportiva locale. Durante l’evento, ha presentato la nuova stagione della società di nuoto Libertas Rari Nantes insieme al presidente Paolo Riccini Ricci e ai giovani atleti coinvolti, evidenziando il valore dello sport nella formazione dei giovani.

Francesco Felici ha iniziato la sua carriera nel tennis in carrozzina a quattordici anni in maniera amatoriale, ottenendo presto il titolo di “campione italiano juniores”. Il suoha portato in giro per il mondo, raccogliendo vittorie in numerosi paesi tra cui Belgio, Croazia, Regno Unito, Turchia, Francia, e Olanda. Con il passare del tempo, ha raggiunto la sesta posizione nella classifica mondiale della sua categoria. Nel 2023, dopo aver festeggiato il diploma di maturità, è stato selezionato per rappresentare l’Italia nelle qualificazioni europee per i mondiali di tennis in carrozzina. Ha continuato a ottenere successi, diventando il secondo classificato al mondo e qualificandosi per gli US Open di New York.

Durante l’evento statunitense, ha mostrato una serie di prestazioni eccezionali, raggiungendo la finale dove è stato sconfitto dall’inglese Dahnon Ward con un punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 13 minuti. Oltre alla soddisfazione del secondo posto, Francesco è stato onorato con il trofeo Sportmanship come “atleta esemplare” per il suo comportamento impeccabile sia dentro che fuori dal campo.

Attualmente, Francesco Felici si allena regolarmente presso la Tennis Training School di Foligno, sotto la guida dei Maestri Mauro Arcangeli e Valeria Piccioli, supervisionati dal tecnico nazionale M° Giampaolo Coppo e dal tecnico nazionale M° Giancarlo Bonasia. La sua storia è diventata un simbolo di speranza e di resilienza per la comunità sportiva e oltre, ispirando giovani e adulti a perseguire i propri obiettivi con determinazione e passione.