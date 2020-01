Gavorrano batte Bastia calcio 2-1 recupero del campionato di serie D

di Lorenzo Capezzali

Il Gavorrano supera per 2-1 il Bastia nella gara di recupero del campionato di serie D. In svantaggio di due goal all’inizio i toscani sono riusciti a portare in porto una vittoria ai piu’ apparsa equa nonostante il Bastia abbia profuso energie mentali e fisiche. Certo, questa sconfitta non ci voleva per il Bastia soprattutto a livello psicologico viste le precedenti esecuzioni di campionato. Al 19’ pt il Gavorrano passa in vantaggio con Lepri al termine di una ficcante azione d’attacco.

Al 31’ pt Benedetti raddoppia per i suoi con il Bastia out. Al 21’ st il Bastia segna il punto della bandiera con Bokoko-Rammarico per il Bastia al 90’ per questa opportunità gettata al vento.

GAVORRANO: Wroblewski, Bruni, Placido, Ferrante, Grifoni, Lepri, Lombardi, Gemignani, Benedetti, Ferraresi, Brega. A disp.: Ombra, Guazzini, Carcani, Pardera, Torelli, Berardi, Cordovani, Consonni, Rosa Gastaldo. All.: Indiani

BASTIA: Meniconi, Marconi, Bolletta, Menchinella, Briganti, Belloni, Rosignoli, Taifour, Del Sante, Felici, Bokoko. A disp.:Maniglio, Skendieri, Baldoni, Corriale, Sylla, Ventanni, Boninsegni, Ardone. All.: Ortolani

ARBITRO: Angiolari di Ostia Lido (Giudice-Tincani).

MARCATORI: 19′ pt Lepri (G), 31′ st Benedetti (G), 21′ st Bokoko (B)