Giornata mondiale dell’Alzheimer iniziativa a Bastia Umbra

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra il 21 settembre di ogni anno, l’Ufficio di pastorale della Salute della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, in collaborazione con il Centro diurno Alzheimer del distretto sanitario dell’Assisano, l’associazione di promozione sociale “La Zattera” e il Consorzio “Auriga”, sta organizzando un seminario di sensibilizzazione informativo-esperienziale sulla presa in carico assistenziale delle persone affette da malattie di Alzheimer. L’evento è aperto a tutti i cittadini ed è finalizzato a fornire informazioni sulla malattia e sulle risorse disponibili nel territorio distrettuale socio-sanitario per affrontare questa grave condizione patologica.

La malattia di Alzheimer è la principale causa di demenza su base neurodegenerativa e colpisce principalmente le persone sopra i 65 anni, con una maggiore incidenza nelle donne. Questa malattia si manifesta con sintomi iniziali legati principalmente alla perdita di memoria e, nel corso del tempo, provoca un declino progressivo in tutte le funzioni cognitive superiori, portando alla perdita dell’autonomia personale e alla disabilità. In Italia, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre un milione di persone soffrono di demenza, e il 60% di esse è affetto da Alzheimer.

Il seminario si terrà il 16 settembre, con inizio alle ore 9:30, presso il centro diurno Alzheimer situato in via Bevagna a Bastia Umbra. L’evento sarà inaugurato con i saluti del Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, del Sindaco di Assisi Stefania Proietti, del Primo Cittadino di Bastia Umbra Paola Lungarotti e della Direttrice del Distretto Sanitario dell’Assisano dell’Azienda Usl Umbria1, Ilaria Vescarelli.

Durante il seminario, interverranno specialisti e rappresentanti delle associazioni coinvolte. Saranno affrontati temi come l’assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer, le risorse disponibili per le famiglie e le iniziative promosse per affrontare questa malattia. In particolare, sarà presentato il lavoro del “Centro diurno Alzheimer” del distretto sanitario dell’Assisano, dell’associazione “La Zattera” e del “Consorzio Auriga”, che forniscono servizi e supporto ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie.

La seconda parte del seminario sarà dedicata a attività esperienziali di arteterapia e musicoterapia, condotte da professionisti esperti in queste discipline. Queste attività mirano a offrire una prospettiva pratica sull’uso delle terapie creative per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

L’evento si concluderà con un momento di preghiera guidato da Don Maurizio Biagioni. La direttrice dell’Ufficio di pastorale della Salute diocesana, Marina, che modererà il seminario, sottolinea l’importanza di non lasciare sole le persone affette da demenza di Alzheimer e le loro famiglie. La ricerca scientifica continua a progredire nella diagnosi e nella terapia della malattia, e promuovere percorsi riabilitativi e assistenziali è essenziale per fornire sostegno a pazienti e famiglie in questa difficile situazione.