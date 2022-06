Sporting Club Bastia vince a Riccione Opes league calcio a 7, finali nazionali

I complimenti del Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e dell’Amministrazione Comunale allo Sporting Club Bastia vincitore a Riccione nella Opes league calcio a 7, finali nazionali Lo Sporting Club Bastia vincitore a Riccione nella Opes league calcio a 7, finali nazionali disputate dal 17al19 giugno 2022. Alle finali nazionali accedevano le rispettive squadre vincitrici dei vari campionati regionali. La formazione bastiola è arrivata in finale contro la squadra Rionese di Chiusi, campioni in carica, battendola ai rigori. I più vivi complimenti per il successo ottenuto e gli auguri per un crescente risultato dal Sindaco Paola Lungarotti, dall’Assessore allo Sport Filiberto Franchi e dai colleghi di Giunta.