Volley, Abita Infissi vince con Assisi

Nella quinta giornata del campionato regionale di serie C di pallavolo femminile, l’Abita Infissi Bastia era impegnata fuori casa, a Santa Maria Degli Angeli, contro il Volley Giovanile Assisi nella trasferta dal sapore casalingo, vista la distanza molto minore rispetto a dove (Pierantonio) disputa le proprie gare casalinghe in questa stagione.

La ragazze bastiole hanno superato le padrone di casa per 0-3 con i seguenti parziali: 12- 25; 16-25; 14-25. La formazione del tecnico Cacciatore è parsa subito determinata e pronta a riscattare il mezzo passo falso della partita precedente. Il primo set è scorso via nel migliore dei modi per le ospiti che in breve si sono portate avanti.

Nonostante la buona volontà dell’Assisi, il divario tra le due squadre è restato evidente e Nofri e compagne, si sono portate sul doppio vantaggio. Il terzo parziale ha visto un iniziale equilibrio poi l’Abita Infissi Bastia ha ripreso il proprio ritmo e la gara è tornata sui binari dei set precedenti e la formazione bastiola ha ottenuto la vittoria che le consente di stazionare nei quartieri dell’alta classifica.

Nel prossimo Turno la squadra biancoceleste sarà impegnata in casa contro l’Antico Pastificio Umbro Foligno in una gara che si annuncia equilibrata e ricca di spunti interessanti, tra due formazioni che vogliono recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. L’appuntamento per tutti gli appassionati è quindi per Sabato 25 Novembre alle ore 18.00 presso la Palestra comunale di Pierantonio.

Volley Giovanile Assisi: Narducci A. 9, Fragola 5, Matteucci 4, Ciaglia 3, Shahvandi 3, Buini, Pammellati (L1), Conti (L2), Punzi, Capocciuti, Narducci C.E., Stacchiotti, Santalippi, N.e: Massimi. All. Brizzi Enrico e Di Francesco Tullio.

Abita Infissi Bastia: Gierek 12, Pero 11, Zampini 10, Spacci 7, Torrisi 6, Nofri 3, Mazzasette 1, Rota (L), Ne: Mussini, Rellini, Coraggi (L2), Censi, Boschetti. Volley Giovanile Assisi: (bs 5, bv 1, muri 0). Abita infissi Bastia: (bs. 3, bv 5, muri 4)