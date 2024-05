Abita Infissi Bastia guadagna la Semifinale

Ritorno dei quarti di finale dei play off p del campionato di serie C femminile di pallavolo, in cui l’equilibrio ha regnato tra l’Abita Infissi Bastia la School Volley Perugia Al termine di cinque set molto intensi, ha prevalso la formazione bastiola per 3-2 con i seguenti parziali: 16-25, 25-19, 22-25, 25-21, 15-10.

Inizio gara equilibrato con le due squadre che viaggiano punto a punto. Le ospiti poi dimostrano maggiore serenità e si portano avanti di diversi punti e mantengono in mano il parziale.

L’Abita Infissi Bastia non demorde e ritorna in campo determinata. La qualità del gioco sale e nonostante la posta in palio è alta, si vede della bella pallavolo e Bastia si riporta in parità.

Anche la School Volley Perugia mantiene alta l’attenzione e nel terzo parziale è sempre avanti e nonostante la rimonta del Bastia sino al 22-22, in un finale concitato le ospiti hanno la meglio.

L’andamento della partita impone all’Abita Infissi di mettere in campo il massimo e le biancocelesti dimostrano di saper interpretare bene il proprio ruolo e rimanda l’esito finale al quinto set.

Nel tie break parte subito bene l’Abita Infissi Bastia e si porta avanti di alcuni punti e mantiene sempre a debita distanza le avversarie.

Nel complesso la giovane formazione perugina ha dimostrato il proprio eccellente valore. L’ Abita Infissi Bastia ha meritato il passaggio in semifinale che la vedrà opposta al Sangemini.

L’ appuntamento e per Mercoledì 15 Maggio lle ore 21.00 a Sangemini per la gara di andata.

Abita Infissi Bastia: Zampini 18, Torrisi 14, Pero 12, Mussini 12, Mazzasette 8, Gerek 8, Nofri Onofri 5, Rota (L), Rellini, Cesaretti, NE: Spacci, Cherubini. All. Cacciatore Michele 2° all. Dionigi Alberto.

School Volley Perugia: Trabalza 21, Ricci 19, Gaggia 13, Baglioni 10, Belli 8, Rinaldi 3, Passeri (L1) Caliò, Chierico, NE: Dorillo, Baraffa, Tomassoli, Lipparoni (L2). all. Arcangeli Patrizio 2° all. Mazzoni Antonio.

Abita Infissi Bastia: (Bs.11, Bv. 9, muri 5)

School Volley Perugia: (Bs. 9, Bv. 11, muri 8)