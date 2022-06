9° Memorial Zeffiro Raspa sabato 18 giugno a Ospedalicchio

Reduci dal secondo posto conquistato nel Torneo di Aosta over 50, sconfitti immeritatamente in finale dall’Arzignano (VC) l’ A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra (vedi foto allegate) organizza il 9° Memorial Zeffiro Raspa.

Il presidente dell’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra

Luigino Ciotti

Si svolgerà sabato 18 giugno, a partire dalle ore 17, presso il campo sportivo di Ospedalicchio. La manifestazione comincerà con una visita, alle ore 16, al cimitero di Ospedalicchio perchè, come tutti gli anni, prima di andare in campo faremo una visita-ricordo alla tomba del nostro amico, portiere della squadra morto per un aneurisma nell’ottobre 2011.

Anche quest’anno le formazioni partecipanti saranno il Dream Team Umbria, gli Amici di Zeffiro, oltre a noi dell’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra. Alla premiazione saranno presente i famigliari di Zeffiro, la moglie Marisa, le figlie Veronica e Simona e il fratello Dante.