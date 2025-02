Expo Casa 2025, taglio del nastro per la 41esima edizione

Tutti gli occhi puntati su Expo Casa 2025. L’appuntamento più atteso dell’anno per il settore dell’home living torna con una nuova edizione pronta a sorprendere. Professionisti, aziende, famiglie e appassionati di design si danno appuntamento all’Umbriafiere di Bastia Umbra, dal 1° al 9 marzo, per scoprire in anteprima le migliori soluzioni per costruire, arredare e ristrutturare.

Un evento, quello organizzato da Epta Confcommercio Umbria, dove sostenibilità, sicurezza e qualità si fondono per ridefinire il concetto di casa.

La cerimonia d’inaugurazione, con consueto taglio del nastro, è in programma sabato 1 marzo, alle ore 10.00 (Area Eventi, Pad. 8), alla presenza di Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, di Simona Meloni, assessore al turismo della Regione Umbria, di Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra e di Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere.

Nove giorni con 170 espositori distribuiti in 4 padiglioni e in un’ampia area esterna per offrire più di 5000 soluzioni per la casa, presentate in esclusiva dai grandi nomi del settore, divise in otto aree tematiche: Arredamento, Abitare il verde, Arredo bagno, Fuoco, Risparmio energetico, Edilizia, Sostenibilità, Complementi.

Per il Presidente di Epta Aldo Amoni «nonostante le 40 edizioni, Expo Casa continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per il settore dell’home living. Ogni anno, questa manifestazione si rinnova per offrire soluzioni all’avanguardia, coniugando innovazione, sostenibilità e ricerca. Un appuntamento strategico per aziende, professionisti e privati che vogliono anticipare le tendenze e cogliere le migliori opportunità in un comparto in continua evoluzione».

Ricco il programma dell’Area Eventi nella giornata di apertura: sabato 1 marzo si comincerà alle 15.00 con l’incontro “Abitare il Futuro – Sistemi in calce e canapa per edilizia pubblica e privata” a cura di BIOmat Canapa. A seguire alle 16.00 “Sistema costruttivo in blocchi cassero in legno cemento” a cura di Tecnologie Edili, in collaborazione con Isospan. Alle 17.30, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Perugia sarà al centro dell’evento dal titolo “La figura del professionista e le esigenze dell’abitare moderno”.

Expo Casa 2025 vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00 all’Umbriafiere di Bastia Umbra (PG).

Per rimanere aggiornati sul programma: www.expo-casa.com