Fondi europei: confronto a Bastia Umbra con Bori e Pecci

Incontro con amministratori e esperti sulle opportunità di sviluppo

Giovedì 27 marzo si è tenuto presso l’Auditorium S. Angelo di Bastia Umbra un incontro organizzato dal Partito Democratico, con la partecipazione dell’Assessore e Vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, del Sindaco Erigo Pecci e dell’Assessore Paolo Ansideri. L’evento ha affrontato le possibilità offerte dai fondi europei e il loro impatto sul territorio, con un focus particolare sulle modalità di accesso a queste risorse.

L’incontro ha visto una partecipazione significativa, a testimonianza dell’interesse crescente da parte della comunità locale per i temi legati allo sviluppo economico e sociale. Bori ha sottolineato che i fondi europei rappresentano un’opportunità cruciale per stimolare la crescita delle realtà locali, in particolare per Bastia Umbra, che si trova al centro di un processo di modernizzazione che punta a una maggiore internazionalizzazione.

L’assessore ha spiegato nel dettaglio come questi fondi vengano ripartiti e le modalità attraverso cui le amministrazioni locali possono accedervi. È stato evidenziato che il territorio di Bastia Umbra ha le potenzialità per sfruttare appieno le risorse disponibili, soprattutto in settori come la cultura, la crescita economica e le infrastrutture. L’intervento di Bori ha chiarito come una gestione efficace dei fondi possa generare un forte impatto sul territorio, contribuendo a una crescita più sostenibile e inclusiva.

Il Sindaco Pecci ha sottolineato la centralità del dialogo tra le istituzioni locali e regionali, ribadendo l’importanza di una comunicazione costante per rispondere in modo tempestivo alle esigenze della comunità. Il confronto tra i vari livelli istituzionali, ha spiegato, è essenziale per attuare politiche efficaci che permettano di massimizzare l’utilizzo dei fondi europei, rafforzando la competitività e l’attrattività di Bastia Umbra.

L’Assessore Ansideri ha aggiunto che la sfida principale non consiste solo nell’accedere ai fondi, ma nel saper progettare interventi concreti che possano trasformare le risorse economiche in reali opportunità per la comunità. L’obiettivo, ha precisato, è quello di costruire una città che sia sempre più un polo di attrazione per investimenti, cultura e socialità.

Nel corso dell’incontro, è stato ribadito che l’Europa rappresenta una risorsa fondamentale per le amministrazioni locali, ma che il successo nella gestione dei fondi dipende dalla capacità di collaborazione tra gli enti pubblici e le diverse realtà del territorio. Gli amministratori locali hanno espresso l’intenzione di lavorare congiuntamente per garantire che Bastia Umbra possa beneficiare pienamente delle risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea.

L’evento si è concluso con un forte impegno da parte degli amministratori a continuare la cooperazione tra livello locale e regionale per orientare Bastia Umbra verso una fase di sviluppo futuro, sfruttando al massimo le opportunità offerte dai fondi europei. L’obiettivo finale è quello di realizzare una città più moderna, sostenibile e prospera, che possa essere esempio per altre realtà umbre nella gestione delle risorse europee.

Il sindaco Pecci ha concluso dichiarando che l’incontro rappresenta solo l’inizio di un percorso di lavoro condiviso, con la speranza che Bastia Umbra possa diventare un esempio virtuoso di come le risorse europee possano essere utilizzate in modo strategico per garantire il benessere e la prosperità della comunità.