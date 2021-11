Riqualificazione vicoli centro storico, iniziati lavori vicoli lato est, via San Vitale

Dopo la riqualificazione e ripavimentazione dei vicoli del centro storico-lato Ovest, sono iniziati i lavori per la sostituzione della pavimentazione in via San Vitale.

L’intervento prevede la totale sostituzione delle reti tecnologiche e la messa in opera della pavimentazione, realizzata utilizzando “materiali del luogo” ciottolo e travertino, uniformandola con quella già realizzata. Il travertino verrà utilizzato per il “camminamento” e il passaggio, materiali omogenei e di pregio, adatti al contesto storico.