I.C. Bastia 1 al centro del dibattito sull’inclusione scolastica

L’Istituto Comprensivo Bastia 1 avrà un ruolo di primo piano all’interno degli eventi che anticipano il G7 sull’inclusione e disabilità, in programma il 14 ottobre 2024 ad Assisi. Questo incontro internazionale, che vedrà la partecipazione del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e di varie autorità locali, è un’opportunità importante per approfondire tematiche legate all’inclusione, non solo a livello istituzionale ma anche nella realtà scolastica. In questo contesto, venerdì 11 ottobre, a partire dalle 10.00, si terrà l’evento “Strategie didattiche verso orizzonti inclusivi”, che vedrà la presenza di studenti, insegnanti e rappresentanti del territorio presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi.

L’incontro, che sarà aperto dalla Dirigente Stefania Finauro, intende mettere in luce le varie metodologie adottate dall’I.C. Bastia 1 per promuovere un’educazione inclusiva, incentrata sul principio di “prendersi cura l’uno dell’altro”. Il concetto guida è quello del “I CARE”, un approccio educativo che punta a fare dell’inclusività una pratica concreta e quotidiana.

Ad aprire la rassegna sarà la scuola primaria “U. Fifi” con un intervento su “Comunicazione Aumentativa Alternativa: come dar voce a pensieri, parole ed emozioni”. Questo metodo innovativo si propone di facilitare la comunicazione per tutti gli alunni, in particolare per coloro che hanno difficoltà espressive, permettendo loro di partecipare attivamente alla vita scolastica. Seguirà il coro della scuola primaria “E. Giuliani”, che offrirà un’esibizione musicale incentrata sul valore dell’inclusione attraverso l’arte.

La parte finale dell’evento sarà dedicata agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Colomba Antonietti”, che condivideranno la loro esperienza legata al progetto “Civicamente Insieme”. Questo progetto mira a promuovere la partecipazione attiva degli alunni alla vita della comunità, sensibilizzandoli sul tema della cittadinanza e dell’inclusione. Gli studenti, inoltre, chiuderanno l’incontro con una performance musicale, simbolo dell’unione tra educazione e espressione artistica.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di condividere pratiche e strategie che fanno parte della quotidianità scolastica dell’I.C. Bastia 1, un istituto che da anni si distingue per il suo impegno nell’inclusione. Attraverso progetti come questi, l’inclusione non rimane una semplice dichiarazione di intenti, ma diventa una realtà concreta all’interno della scuola, dove ogni studente è valorizzato e supportato nel proprio percorso di crescita.

Questi momenti di condivisione sono parte integrante di un più ampio progetto di sensibilizzazione che coinvolge non solo gli studenti, ma anche docenti, famiglie e il territorio, con l’intento di costruire una comunità educante che possa essere davvero inclusiva. L’incontro di venerdì 11 ottobre si configura quindi come un’importante tappa verso il G7 sull’inclusione e disabilità, un evento che vedrà Assisi al centro del dibattito internazionale su come le istituzioni e le scuole possano lavorare insieme per garantire a tutti gli studenti un’educazione di qualità e inclusiva.

Grazie a questi sforzi, l’I.C. Bastia 1 continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio, impegnato a trasformare l’inclusione in una vera e propria filosofia educativa.