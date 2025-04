Malamore, incontro sulla violenza di genere a Bastia Umbra

L’11 aprile l’esperienza di Milena Di Gennaro arriva tra i banchi

Un confronto diretto tra studenti e testimoni per affrontare il tema della violenza sulle donne. L’iniziativa, dal titolo Malamore, è in programma per venerdì 11 aprile alle ore 9:00, presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, ed è promossa dal Rotary Club Assisi, in collaborazione con il SIM Carabinieri di Perugia e con il contributo del coordinamento regionale.

Protagonista dell’incontro sarà Milena Di Gennaro, ex allieva della Scuola Marescialli di Velletri, ferita gravemente in un agguato il 13 gennaio 2006 dall’allora fidanzato Marcello Monaco, che non accettò la fine della loro relazione. Dopo essere sopravvissuta all’attacco, Di Gennaro ha avviato un percorso pubblico di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

L’incontro si rivolge agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Bastia 1, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul concetto di affettività, relazioni e rispetto. L’intervento della testimone sarà affiancato da figure istituzionali e professionisti del settore psicologico e investigativo.

Saranno presenti Giuseppe Bonadonna, Presidente del SIM Carabinieri, Laura Seragusa, docente alla LUMSA di Roma e Segretario Nazionale del sindacato, Domenico Ianniello, dirigente del Direttivo Nazionale, insieme alle psicologhe Daria De Cristofaro e Chiara Galatà, impegnate rispettivamente nel settore clinico-forense e nella promozione del benessere psicologico.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e informazione, puntando a sensibilizzare i più giovani e a contrastare comportamenti possessivi e aggressivi che si presentano sotto forma di relazioni affettive distorte.