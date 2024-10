Premio Top of the Pid-Mirabilia 2024: Prime Time di Genova in testa

L’edizione 2024 del Premio “Top of the Pid – Mirabilia”, assegnato nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo Culturale a Umbriafiere, ha visto la partecipazione di oltre 3.500 incontri e numerosi progetti innovativi. Tra le dieci aziende selezionate, il primo premio è stato assegnato all’impresa Prime Time di Genova, con il progetto “City Game”, un percorso fotografico a quiz che permette ai turisti di esplorare le città autonomamente tramite smartphone. Questo gioco propone un’esperienza personalizzata e inclusiva, capace di valorizzare attrazioni meno note, sostenendo un modello di turismo responsabile.

Il secondo premio è andato alla I2T di Chieti, che ha presentato il sistema Ulisses, una soluzione avanzata di tracking per gestire flussi turistici in spazi delimitati come aree nautiche e ferroviarie, raccogliendo dati essenziali per migliorare l’esperienza turistica.

A completare il podio, al terzo posto si è classificata la Int.Geo.Mod di Perugia con il progetto Abat Jour, che utilizza il “light mapping” per valorizzare luoghi di arte e natura attraverso una nuova illuminazione.

La premiazione è avvenuta durante la 12ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale promossa dalla rete “Mirabilia”, composta da 21 Camere di Commercio italiane impegnate nella promozione del turismo sostenibile nei luoghi riconosciuti come patrimoni dell’umanità dall’UNESCO. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 operatori del settore turistico e 250 operatori del comparto enogastronomico. La piattaforma elettronica ha registrato quasi 3.500 appuntamenti, con circa 1.500 incontri dedicati al cibo e 2.000 al turismo.

Il primo premio del concorso “Top of the Pid-Mirabilia” ha garantito a Prime Time un assegno di 3.000 euro, mentre il secondo classificato, I2T, ha ricevuto un soggiorno di una settimana per due persone in una delle località della rete Mirabilia. Il terzo premio, assegnato alla Int.Geo.Mod di Perugia, consiste in un weekend per due persone.

Un aspetto chiave dell’edizione di quest’anno è stata la collaborazione con l’European Digital Innovation Hub (EDIH) Heritage Smart Lab, un progetto che promuove l’innovazione digitale e che ha contribuito alla selezione delle aziende vincitrici. Il progetto, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dalla Commissione Europea, supporterà le imprese nella loro transizione verso il digitale, offrendo servizi specifici in tal senso.

Questa edizione 2024 della Borsa Internazionale del Turismo Culturale ha inoltre puntato sulla sostenibilità, come evidenziato dalla partnership tra la Camera di Commercio dell’Umbria e l’azienda perugina Recuperiamo Srl, rappresentata da Marco Raspati e Paolo Rellini. Questa collaborazione ha portato allo sviluppo di un progetto sperimentale dedicato alla gestione del food waste negli agriturismi, un’iniziativa che contribuisce alla riduzione dello spreco alimentare e che è resa possibile grazie all’esperienza della piattaforma Regusto, un portale dedicato alla sostenibilità alimentare.

L’analisi dell’impatto ambientale e la riduzione dello spreco alimentare sono stati due degli obiettivi principali dell’evento, inseriti nel quadro più ampio delle strategie nazionali per la sostenibilità. Questo approccio ha consentito a Mirabilia 2024 di essere riconosciuto come uno dei primi eventi interamente sostenibili.

Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha sottolineato l’importanza della rete Mirabilia, affermando che essa rappresenta un esempio concreto di valorizzazione dei territori in cui si trovano i siti UNESCO: “Mirabilia 2024 conferma a tutto tondo la validità di questa rete creata dalle Camere di Commercio, in continua crescita in quantità e qualità, perché si basa sulla valorizzazione concreta dei territori”. Prete ha anche evidenziato il ruolo cruciale del premio Top of the Pid, che seleziona le migliori aziende che propongono soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili per il turismo e la cultura, contribuendo all’apertura di nuovi mercati e nuove prospettive per la valorizzazione creativa dei territori.

L’interesse verso soluzioni innovative per il turismo culturale e sostenibile si è tradotto in un crescente coinvolgimento di aziende e operatori, attratti dalle opportunità offerte dalla piattaforma Mirabilia, che continua a supportare l’innovazione e lo sviluppo di nuove strategie per promuovere il turismo nei siti UNESCO.

Calendarietto:

Luogo: Umbriafiere, Perugia

Evento: Premiazione Top of the Pid-Mirabilia

Data: Ottobre 2024

Orario: 10:00 – 18:00