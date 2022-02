Umbriafiere sciabola fioretto assoluti di scherma in programma

Chiama o scrivi in redazione

All’Umbriafiere sciabola e fioretto, gli assoluti di scherma in programma fino a domenica 13

Da venerdì 11 a domenica 13 febbraio si svolgono presso l’Umbriafiere di Bastia, centro fieristico regionale, le gare di qualificazione, assoluti di scherma di fioretto e sciabola, organizzati dal Club scherma Foligno, in collaborazione con la Federazione italiana scherma.

Fonte: Mg2 Comunicazione

Alle prove in pedana parteciperanno circa 400 atleti provenienti dal centro-sud Italia, dall’Emilia Romagna fino alla Sicilia.

Un evento che qualifica la nostra regione quale punto di riferimento della scherma nazionale e valorizza le società umbre che operano nella promozione della nobile arte. Un’occasione, per Umbriafiere, per ribadire, ancora una volta, il valore strategico di questa infrastruttura regionale, che come tale dovrebbe essere pensata e ulteriormente valorizzata.

La posizione strategica e il valore riconosciuto di competenze e professionalità interne e di indotto, le capacità organizzative e logistiche, fanno dell’Umbriafiere un punto di riferimento per eventi e manifestazioni culturali, economiche, sportive, per la convegnistica e le convention.