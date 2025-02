Mostra canina ad Umbriafiere a Bastia Umbra

Mostra canina – Nei giorni 8 e 9 febbraio, al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, si terrà l'”Esposizione Internazionale Canina” organizzata dal Gruppo Cinofilo Perugino. L’evento vedrà la partecipazione di soggetti appartenenti a circa 400 razze canine, che si presenteranno nelle due mattinate per una competizione di bellezza.

I Giudici, esperti dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, valuteranno le caratteristiche di ogni singolo soggetto, evidenziando punti di forza e debolezze in base agli standard di razza. Gli espositori utilizzeranno queste valutazioni per migliorare i propri soggetti. Nel primo pomeriggio, i migliori cani di ogni razza si sfideranno nel ring d’onore per il titolo di Best in Show.

L’arte di presentare il cane è fondamentale e per questo esistono scuole di handling. Fin dalla giovane età, i conduttori possono partecipare a due categorie di Junior Handling, mettendosi in gioco con i loro amici a quattro zampe a Bastia.

Durante le due giornate sarà possibile ammirare cani e vedere esposizioni in cui il rapporto cane-conduttore è protagonista, con discipline come la dog dancing, l’agility e l’utilità e difesa. Il Gruppo Cinofilo Perugino accoglierà calorosamente il pubblico, in particolare i bambini, che avranno ingresso gratuito fino ai 14 anni, con l’obiettivo di insegnare loro l’amore e il rispetto per il cane.

L’appuntamento è fissato per l’8 e il 9 febbraio al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra. Un evento imperdibile per gli amanti dei cani e per chiunque voglia trascorrere una giornata all’insegna dell’affetto e della passione per questi animali fedeli.