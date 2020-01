Gymnica Bastia, torneo nazionale ginnastica ritmica Prato 2019

L’ 11 e 12 Gennaio si è svolto a Prato il torneo internazionale Gold e il Torneo Nazionale Silver di Ginnastica Ritmica organizzato dalla soc. Etruria Prato, presso l’Estraforum Kobilitika di Maliseti.

Presenti 303 ginnaste appartenenti a 34 società, di cui 160 per il GOLD e 143 per il SILVER. LA Gymnica Bastia scende in campo domenica 12 con una squadra di serie D e una individualista Silver senior. 1^ posto per la squadra di serie D senior programma L/E, composta da Marina Murali, Chiara Ciurluini, Aurora Spacci, con un punteggio totale di 35,800 nonostante la perdita di attrezzo all’inizio dell’esercizio.

La ginnasta individualista, Annalisa Santi, elegante e determinata come sempre conquista il 4^ posto – programma LC- con un punteggio di 10,850 alla palla e 10,800 al cerchio. Solo uno 0,10 dalla medaglia di bronzo.

Un Buono inizio, dichiara la responsabile tecnica Prof.ssa Vittoria Floria Aniello. Le ginnaste sono cariche e pronte ad affrontare il nuovo anno sportivo che si concluderà a fine Giugno. Prossimo appuntamento Domenica 19 Gennaio a Spoleto con la 1^ fase del campionato di insieme silver.