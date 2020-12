L’invito del Sindaco Paola Lungarotti per un Capodanno nel rispetto

“E’ un capodanno diverso, come tutte le festività dell’emergenza Covid sarà trascorso in famiglia aspettando il 2021 con tanta speranza. Il mio invito in particolare – dice il Sindaco Paola Lungarotti – è di non fare uso di fuochi d’artificio, petardi, botti nelle festività di fine anno, ma di vivere la festa nel rispetto delle persone e dei nostri amici animali.,

Diamoci un segnale di buon senso reciproco, specialmente in questo momento storico nel tutelare la nostra e l’altrui salute evitando incidenti. Diamo inoltre un segnale di sensibilità, una risposta all’appello del Presidente Nazionale dell’Enpa Carla Rocchi – Risparmiamo ai nostri amici animali il tormento dei Botti di Capodanno, rispondiamo con un segnale di civiltà per queste creature che non possono difendersi e che vivono momenti di terrore.

Nel ricordare che dal 31 dicembre al 3 gennaio, dal 5 al 6 gennaio l’Italia torna in zona rossa, e che la mattina del 1 gennaio 2021 il coprifuoco durerà fino alle ore 7.00, impegniamoci a rispettare le regole con la fiducia di vivere un 2021 migliore, un anno di rinascita costruita insieme per superare le difficoltà, tornando ad incontrarci e a crescere insieme come fecero i nostri genitori e i nostri nonni con la forza di lasciare ai giovani e ai bambini una città migliore”.

Questo è l’augurio che il Sindaco Paola Lungarotti, l’Amministrazione Comunale e la Giunta portano con il cuore a tutta Bastia