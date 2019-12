Tutti gli Eventi della settimana di Natale a Bastia Umbra

Il Natale continua a splendere a Bastia. Celebrazioni religiose per la notte delle notti, spettacoli per bambini, concerti, musica live e un torneo di Burraco che il 26 sarà un punto di ritrovo per tutti gli appassionati.

Il Concerto di Natale della Banda Musicale di Costano diretto dal Maestro Giuseppe Cecchetti si svolgerà

domenica 29 dicembre nella Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Piazza Mazzini, alle ore 18.00.

Venerdì 27 – dalle 19.00 – nella Tensostruttura in Piazza Mazzini musica Live con il quintetto Pyramid, Arianna Rossetti Voce, Danilo Marioli tastiere, Giovanni Armanni Contrabbasso e voce, Mauro Brozzetti batteria, Alberto Mommi, sassofono. Un gruppo Jazz Swing con l’arte di unire il jazz all’energia internazionale swing.

Sabato 28 sempre durante l’Apericena, Luli Tunes Acoustic duo, pop, soul, r&b, rockabilly, blues, rock, con Luisa Luli Lombardoni voce e Marco Bonham chitarra e voce nelle versioni acustiche di artisti come Adele, Lady Gaga, Mina, Etta James, Jeff Buckley, Extreme, Tracy Chapman, Pino Daniele, Lucio Battisti, Luigi Tenco, Alex Britti, Eagles, Pink Floyd, Beatles, Elvis Presley, Johnny Cash, Cat Stevens, Lauryn Hill, The Fugees e molti altri.

Sempre il 28 dicembre l’appuntamento per i bambini in Tensostruttura con lo spettacolo teatrale dalle 16.30 “Jack e il Fagiolo Magico”, di e con Daniele Celli. “Lo spettacolo si ispira all’antica arte affabulatoria dei cantastorie. La storia viene rivisitata con ironia. I personaggi vengono caratterizzati con pochi e rapidi elementi e interagiscono costantemente con il pubblico”.

Martedì 31 Cenone di Capodanno in Piazza Mazzini organizzato da Paliopen e Ente Palio de San Michele

Tutti gli Appuntamenti:

Martedì 24 dicembre

BUON NATALE A TUTTIbrindisi in piazza ad Ospedalicchio al termine della S. Messa di Mezzanotte, a cura del Circolo Culturale Ricreativo, in collaborazione con il gruppo Ospedalicchio Giovani

SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI al termine della S. Messa, a cura delle Parrocchie di San Marco e San Michele Arcangelo e delle Confraternite presso Centro Giovanile San Michele

Mercoledì 25 dicembre

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET, presso gli esercizi aderenti

Giovedì 26 dicembre

dalle 16,00 alle 18,30 TORNEO DI BURRACO organizzato dall’Associazione Angsa Umbria in collaborazione con Ente Palio De San Michele presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti

Venerdì 27 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con musica live quintetto Pyramid – presso Tensostruttura in Piazza Mazzini con esibizione Scuola di Danza Artedanza di Pamela Pettirossi

dalle 21,00 alle 22,00 CONCERTO DI NATALE del Coro del Catechismo, presso Chiesa San Michele Arcangelo

11° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY “CITTA’ DI BASTIA” 9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” giornata inaugurale a cura di Bastia Volley presso Centro Congressi Umbria Fiere

Sabato 28 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 16,30 alle 18,00 JACK E IL FAGIOLO MAGICO rappresentazione teatrale, con Daniele Celli presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Musica Live LULI TUNES Acustic Duo presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

11° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY “CITTA’ DI BASTIA” 9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” giornata di gare.

Domenica 29 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 18,00 alle 19,30 CONCERTO DI NATALE della Banda Musicale di Costano presso la Chiesa di San Michele Arcangelo

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ Set presso gli esercizi aderenti

11° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY “CITTA’ DI BASTIA” e 9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” giornata finale con premiazioni.

Martedì 31 dicembre

alle 12,00 BRINDISI DI MEZZOGIORNO con musica in collaborazione con l’Associazione Casa Chiara presso Auditorium Sant’Angelo

alle 20,00 APERITIVO organizzato da Paliopen e Ente Palio de San Michelepresso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

alle 21,00 CENONE DI CAPODANNO organizzato da Paliopen e Ente Palio de San Michele presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini