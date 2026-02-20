Tre giorni di incontri, dialoghi e letture al cuore di Bastia Umbra

Dal 27 febbraio al 1° marzo l’Auditorium Sant’Angelo diventa il cuore pulsante della letteratura con il Mini Festival “Scrittori per la Pace”, tappa del progetto nazionale “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”. L’evento, ideato dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Federintermedia, in collaborazione con l’Associazione Centro Europeo di Cultura Letteraria, pone al centro l’autore come protagonista del panorama culturale contemporaneo.

Una tre giorni dedicata alla pace e alla lettura

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bastia Umbra e dalla Provincia di Perugia, concentra la sua attenzione sulla pace come valore civile e culturale. L’obiettivo principale è promuovere la lettura e valorizzare la produzione letteraria locale e nazionale, creando spazi di confronto tra autori, editori, istituzioni e cittadini. L’evento rafforza il ruolo dell’associazionismo culturale e consolida la filiera del libro, incentivando partecipazione attiva e cittadinanza consapevole.

Programma ricco e coinvolgente

Durante le tre giornate sono previsti reading poetici, presentazioni di libri, incontri tematici e dialoghi diretti con gli autori. L’attenzione alla narrativa e alla poesia si accompagna a momenti di riflessione sul rapporto tra cultura e società. Il format, già sperimentato in altre città italiane, si distingue per la sua impostazione partecipativa e per il coinvolgimento attivo del mondo scolastico e dei giovani, offrendo occasioni di apprendimento e crescita culturale.

Presenza istituzionale e valore culturale

A sottolineare l’importanza del festival come momento di dialogo civico e culturale, saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, Paolo Ansideri; la Vicepresidente della Provincia di Perugia, Laura Servi; il Presidente della FUIS, Antonio Natale Rossi; e il Presidente dell’Associazione Centro Europeo di Cultura Letteraria, Giovanni Paoletti. La loro partecipazione conferma il festival come evento centrale per la comunità, capace di coniugare promozione culturale e impegno civile.

Cultura come strumento di coesione

Il Mini Festival “Scrittori per la Pace” rappresenta un’occasione concreta per ribadire il ruolo del libro e della lettura nella costruzione di una società più consapevole e coesa. Bastia Umbra si conferma così come polo culturale attento a valorizzare talenti locali e nazionali, consolidando la sua reputazione come città che sa unire tradizione letteraria e innovazione nella diffusione della cultura.

Conclusione

Tre giorni intensi in cui la letteratura diventa veicolo di dialogo, educazione e partecipazione civica, tra incontri, letture e momenti di approfondimento, consolidando Bastia Umbra come luogo di riferimento per la promozione del libro e della cultura.