Parcheggi a pagamento +40%, scontro a Bastia

Esposito “Sui salari serve un patto tra imprese e forze sociali” ROMA (ITALPRESS) – Occupazione in crescita, produttività in chiaroscuro, giovani che si allontanano dal mercato del lavoro e un Sud che sorprende. E’ il ritratto dell’economia italiana tracciato da Gaetano Fausto Esposito, direttore generale dell’Istituto Tagliacarne, il centro nazionale di analisi su imprese e territori del sistema camerale che quest’anno festeggia 40 anni di attività. […]

Blitz congiunto Italia-Francia contro l’immigrazione clandestina, 15 arresti IMPERIA (ITALPRESS) -In Italia (province di Imperia, Torino e L’Aquila) e in Francia (nelle provincie di Marsiglia, Nantes e Nizza), investigatori della Polizia di Stato italiana e della Police Nationale francese hanno eseguito provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità Giudiziarie italiana e francese, nei confronti di 15 destinatari, a vario titolo indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, […]

Atp Doha, Sinner cede contro Mensik nei quarti di finale Alcaraz vince in rimonta contro Khachanov e domani sfida Rublev.

La Fiorentina sorride in Conference, 3-0 allo Jagiellonia In Polonia segnano Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore).

Castro regala il successo al Bologna contro il Brann Nell'andata dei playoff di Europa League gli emiliani vincono 1-0 a Bergen.

Meloni “La campagna referendaria resti nel merito, non sia una lotta nel fango” ROMA (ITALPRESS) – “Penso che sia molto importante che questa campagna referendaria rimanga sul merito e sul contenuto di ciò di cui stiamo parlando, senza cercare di trasformarla in altro: una polarizzazione o un referendum sul governo interessa chi non può stare nel merito, non noi perchè la conferma della riforma può solo fare il […]

Al Museo del Milan un nuovo progetto per accessibilità visitatori MILANO (ITALPRESS) – A 23 anni dalla sua nascita, Fondazione Milan ha voluto lanciare un nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva allestito nel Museo Mondo Milan. Il viaggio che viene proposto ai visitatori è un racconto attraverso immagini e cimeli di un impegno costante e in continua evoluzione, capace di porre l’attenzione […]

Arditti e Gallicola, in “Piumini e catene” il racconto sul fenomeno maranza ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio all’interno di 12 storie di cronaca per raccontare uno dei fenomeni più discussi negli ultimi anni, quello dei maranza. E’ “Piumini e catene. Storie di maranza” (Armando Curcio Editore), libro scritto da Roberto Arditti e Alessio Gallicola, con i contributi di Tommaso Cerno e Maria Rita Parsi, psicoterapeuta scomparsa il […]

“L’antidoto” di Cerasa “Scardinare gli ingranaggi del catastrofismo” ROMA (ITALPRESS) – “Un invito a ribellarsi, a scardinare gli ingranaggi del catastrofismo ma anche a trovare degli antidoti per provare a cercare delle soluzioni perchè è innegabile che questa fase storica sia difficile da governare, ma di fronte ai problemi del mondo bisogna aver fiducia nel futuro, nell’innovazione, fiducia che anche i problemi peggiori […]