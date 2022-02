Gli spettacoli al Cinema Esperia da giovedì 24 a mercoledì 2

Ancora una settimana per il geniale ENNIO di Giuseppe Tornatore. Un documentario avvincente in cui, grazie alle parole di Morricone stesso, si ripercorre la sua lunghissima e aventurosa parabola artistica. Dai primi arrangiamenti delle canzoni di Adamo, Gianni Morandi ed Edoardo Vianello ai grandi successi con Sergio Leone, all’amore mai sopito per la musica contemporanea, il documentario fa un ritratto intimo di un artista tanto geniale quanto umile e umano. Da non perdere.

Arriva UNCHARTED, film di avventura basato sull’omonimo videogioco. Azione e avventura con Mark Whalberg e con Tom Holland, protagonista di Spider-Man No Way Home.

Ancora una settimana per IL LUPO E IL LEONE racconto tenero e avventuroso di amicizia tra uomo e animali nello strepitoso paesaggio del Canada estremo.

Venerdì 25 vi ricordiamo lo spettacolo teatrale AVRAI VENT’ANNI TUTTA LA VITA, in cui il protagonista ripercorre gli avvenimenti di quel particolare periodo della storia italiana in cui si passa dalle tensioni ideologiche degli anni ’70 alla spensieratezza degli anni ’80, gettando le basi per un’Italia nuova e diversa. Lo spettacolo è gratuito, non è necessaria la prenotazione. L’ingresso in sala sarà possibile a partire dalle ore 20.45.