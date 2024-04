Bastia, bimba investita in strada: è grave, ma non in pericolo di vita

Una bambina di sei anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via San Rocco a Bastia Umbra. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita, ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di verifica da parte dei carabinieri della compagnia di Assisi. Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe attraversato la strada da sola e l’automobile guidata da una donna della zona non si sarebbe accorta della sua presenza, colpendola.

I carabinieri hanno sequestrato l’automobile, come da prassi in casi simili, e la conducente è stata sottoposta ad accertamenti, risultando negativa all’alcol test. Saranno effettuati ulteriori esami tossicologici per verificare la presenza di sostanze nel suo organismo, ma i risultati richiederanno più tempo per essere disponibili.

I residenti della zona denunciano che via San Rocco è spesso percorsa ad alta velocità e chiedono l’installazione di dossi o di un autovelox per ridurre la velocità del traffico. Alcuni lamentano che la situazione del traffico è peggiorata dopo la chiusura di via Roma per lavori e che la strada è diventata pericolosa a causa dei veicoli parcheggiati lungo la carreggiata e dei mezzi in transito.

La questione della velocità e della sicurezza stradale non riguarda solo via San Rocco, ma anche altre vie come via Guido Tozzoli e via Gramsci, dove gli automobilisti sembrano correre a velocità elevate nonostante la presenza di autovelox. Inoltre, in passato sono stati segnalati altri incidenti causati da comportamenti imprudenti, come la guida distratta da parte di automobilisti che utilizzano il cellulare mentre sono alla guida.

Gli abitanti della via Gemelli Baldoni hanno richiesto l’installazione di un dosso artificiale per cercare di migliorare la sicurezza stradale nella loro zona.

È importante che vengano prese misure adeguate per garantire la sicurezza stradale e proteggere i pedoni, specialmente nelle aree residenziali.