Due incidenti stradali, è caos sulla 75 Centrale Umbra

Due incidenti stradali sono avvenuti nella serata di giovedì sulla 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita di Umbria Fiere a Bastia Umbra, a pochi metri l’uno distante dall’altro. Nel primo sono rimaste coinvolte una Volkswagen Tiguan e una Classe A Mercedes. Nel secondo è rimasta coinvolta una Audi e una Volkswagen Polo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale sembrerebbe che la Tiguan abbia avuto un incidente autonomo, la seconda auto dietro si sarebbe fermata con le 4 frecce, ma nel frattempo da dietro sopraggiungevano le altre auto tamponandosi a catena. L’auto più distrutta è l’Audi. Sul posto l’ambulanza del 118 perché c’è qualche persona ferita trasportata in ospedale, i carabinieri per la viabilità, i vigili del fuoco e il personale Anas. Il tratto è impraticabile e la corsia è stata chiusa per rimuovere i mezzi incidentati.