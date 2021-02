E’ morto Giuseppe Barbarossa, era stato imprenditore, Bastiola in lutto

G

Giuseppe è morto. L'ex imprenditore è morto in ospedale a seguito di una improvvisa patologia. Peppino aveva avuto per anni una concessionaria di auto a Bastiola, con annessa officina, spedalizzata

In azienda, per quello che ci ricordiamo, lavorava anche la moglie Maria, con la quale – nelle discoteche all’aperto e nei dancing al chiuso – faceva coppia fissa per il ballo liscio. Li avevamo incontrati nell’ultima edizione della Sagra della Porchetta dove, tutte le sere, prendevano posto per dedicarsi ai balli di coppia. Persone educate, signorili e sempre pronte al sorriso.

Erano una coppia affiatatissima, nel ballo come nella vita. Ora il destino li ha speratati. Lascia i figli Massimiliano e Vincenzo, i fratelli Egisto e Adelmo e la sorella Marisa. Il funerale avrà luogo domani 11 febbraio 2021 nella chiesa di San Marco a Villaggio XXV Aprile, dove, alle 15, sarà celebrato il rito funebre. Morte non dovuta al covid e pertanto le persone che vorranno partecipare ai funerali lo potranno fare tranquillamente, rispettando, però, le regole previste per il contrasto a questa pandemia.

La salma di Giuseppe Barbarossa muoverà dall’ospedale Sana Maria della Misericordia per arrivare, appunto, alla chiesa del Santo Evangelista.

Forte anche la partecipazione popolare sul web, in particolare sul gruppo Facebook, “se de la Bastiola si…” amministrato da Anna Scapicchi. Sulla pagina dell’Associazione bastiolina tanti ma tanti ricordi e messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

Le condoglianze della nostra redazione ai familiari