Nuovi nati all’inizio dell’anno 2021, il benvenuto dell’amministrazione

Il benvenuto dell’Amministrazione Comunale ai nuovi nati dall’inizio dell’anno 2021 in collaborazione con le Farmacie Comunali. Con i più sentiti Auguri del Sindaco Paola Lungarotti e dell’Amministrazione Comunale tutta, da Gennaio 2021 vogliamo dare il benvenuto a tutti i bambini e le bambine nate nel nostro Comune con un piccolo dono da ritirare presso la Farmacia Comunale situata in via Firenze 51, un Kit della Nascita.

Con un’attenzione dovuta all’ambiente, trattandosi di oggetti per il neonato prodotti anche con materiali bio come omaggio, un pensiero per festeggiare le nuove cittadine e i nuovi cittadini del nostro Comune. L’Amministrazione esprime con questo dono l’augurio e la vicinanza alla gioia più grande e alle loro famiglie. Alle famiglie arriverà una lettera dai Servizi Demografici del nostro Comune contenente le modalità.