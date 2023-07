Una notte di pattugliamento intensivo nel centro abitato di Bastia Umbra

Notte di pattugliamento – La Polizia Stradale di Perugia ha rafforzato i propri sforzi nella prevenzione delle “stragi del sabato sera” con una serie di controlli mirati, svolti nella notte scorsa nel centro abitato di Bastia Umbra.

Per contrastare comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza stradale, sei equipaggi della Polizia Stradale hanno operato in punti strategici della città, coadiuvati dagli operatori dell’Ufficio Sanitario della Questura di Perugia. Quest’ultimi hanno effettuato accertamenti medico-legali sui conducenti per identificare eventuali assunzioni di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Durante l’operazione, sono stati controllati oltre 80 conducenti, e dieci di loro sono stati sottoposti ai test etilometrici, ma nessuno ha mostrato superamenti dei limiti di legge.

Parallelamente all’attività di prevenzione, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli per contrastare le condotte di guida imprudenti, che spesso sono causa di gravi incidenti stradali. In totale, sono stati multati 16 conducenti per diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui circolazione senza assicurazione obbligatoria del veicolo per la responsabilità civile, patente scaduta e mancata revisione periodica del veicolo.

Le sanzioni sono state inflitte anche a chi è stato sorpreso a utilizzare il cellulare mentre era alla guida o a guidare senza le cinture di sicurezza.

Complessivamente, sono stati decurtati 30 punti patente agli automobilisti multati. La Polizia Stradale ha assicurato che l’attività di controllo e prevenzione verrà riproposta periodicamente, sia a livello provinciale che nel centro di Perugia, al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale per tutti i cittadini.