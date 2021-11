Sassaiola dopo partita Bastia-Foligno, tifoso assolto per non aver commesso il fatto

I tifosi di Bastia Umbra e Foligno protagonisti di una rissa il 6 aprile del 2014 al termine di una partita valida per il campionato di serie D sono stati tutti condannati ad 1 anno e 1 mese e 1 anno e 8 mesi di reclusione. Assolto dall’accusa di tentato omicidio per non aver commesso il fatto (M.M.). Quest’ultimo, insieme agli altri, è stato però condannato per la rissa. Tutti sono accusati di rissa, compreso colui che aveva preso la sassata alla testa e aveva rischiato di morire. Il pubblico ministero per M.M. aveva chiesto 7 anni e un mese di reclusione.

di Marcello Migliosi

e Morena Zingales

Si è così concluso il processo per la maxi-rissa del dopo-partita Bastia-Foligno dell’aprile 2014. Gemma Miliani ieri mattina davanti al collegio penale (presidente Carla Giangamboni) ha ricostruito l’accusa chiedendo 7 anni e 1 mese per M.M. a un anno per undici imputati e a un anno e un mese per altri tre. Per due è stata chiesta l’assoluzione.

La posizione più grave era proprio quella di M.M. accusato di aver lanciato un sasso contro il tifoso dei Falchetti.

Nel corso della sua requisitoria il pubblico ministero ha ricostruito le fasi concitate della rissa, in quel dopo-partita. La situazione degenerò nel giro di poco tempo, al termine della partita, e il tifoso del Foligno, all’epoca dei fatti 47enne, secondo l’accusa venne colpito da una pietra riportando «una frattura del lobo temporale e frontale sinistro».

A fare luce della vicenda è stato un video girato quel giorno. La difesa di M.M. ha fatto analizzare quel video. “Dall’ingrandimento – dice l’avvocato Delfo Berretti che lo difende insieme a Luca Mauri – si vede tutta un’altra realtà. Si notano che lanciano tre sassi in 10 secondi nella direzione del ferito”.

M.M. raccontò, in effetti, di aver tirato una pietra ma sostenne che il suo lancio fu all’indietro, a “parabola“ e che i tifosi della squadra avversaria erano a una distanza di oltre venti metri. il sasso “incriminato“ non è mai stato trovato e che nessuno ha sostenuto di aver visto M.M. lanciare la pietra.

La difesa di M.M., ha sempre sostenuto che il tifoso ferito abbia ricevuto un pugno allo zigomo sinistro, abbia perso l’equilibrio sia caduto e, l’impatto contro il marciapiede abbia provocato la lesione cranica.