Giornata della Memoria, il programma delle manifestazioni

“La prima Giornata dell’anno di eventi commemorativi ci vede quest’anno fare i conti con la pandemia e di conseguenza ci costringe a dover svalicare il limite dell’incontro in presenza per poter arrivare comunque al destinatario finale con il messaggio di sensibilizzazione, nello specifico riguardante la tematica forte e complessa della Shoah, attraverso i social.

© Protetto da Copyright DMCA

Una Giornata della Memoria densa comunque di appuntamenti e di significato, di contenuti; alcuni per i più giovani – gli studenti delle scuole – affinché “sappiano”, altri per i più grandi, per chi l’ha indirettamente vissuta, affinché ricordino, perché meditate che questo è stato, ci ricorda Primo Levi in un verso poetico denso di significato. In particolare, come Assessorato alla Cultura è stato costruito un interessante programma progettato nell’ambito del Tavolo Comunale per le Pari Opportunità. Ringrazio l’Associazione Corale Città di Bastia, coinvolta nel programma con una performance multimediale.

L’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici in segno di memore omaggio alle vittime dello sterminio, è un ulteriore messaggio che arriva dalle istituzioni”.

Il Programma della Giornata della Memoria a BASTIA UMBRA

Eventi dedicati alle scuole:

Dal 25 al 31 Gennaio

LEGGERE E’ MEMORIA

Maratona di lettura organizzata dalla Biblioteca Comunale “A.La Volpe” per le Scuole della Città perché la Memoria crea Futuro.

LEGGERE LA MEMORIA E‘EMOZIONE

Laboratorio Creativo. Diamo un colore alle nostre emozioni.

Lettura e Arte si incontrano per dare vita a un’emozione che è conoscenza e consapevolezza storica.

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

L’UOMO DI RODI.

SAMI MODIANO

Visione del documentario (Evento dedicato alle scuole)

LA FARFALLA

Performance Multimediale a cura dell’Ass. Corale Città di Bastia.

Evento dedicato alla Cittadinanza e On-Line sulle Pagine Facebook:

– Comune di Bastia Umbra

– Paola Lungarotti Sindaco

– Biblioteca Comunale A. La Volpe

– Associazione Corale Città Di Bastia