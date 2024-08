Stato di abbandono del [Video] percorso pedonale inaugurato da poco

Stato di abbandono del percorso pedonale inaugurato da poco

Stato abbandono percorso – Spett.le Redazione, scrivo per segnalare lo stato di abbandono di un interessante percorso pedonale inaugurato solo pochi mesi fa. Poco prima di Pasqua, avevo salutato con piacere l’inaugurazione della nuova area commerciale con la sistemazione della fonte di Moncioveta e di tutta l’area circostante con un bel pratino, alberi, cespugli e anche con la realizzazione di un percorso pedonale sulla sommità dell’argine lungo il Chiascio.

Con grande soddisfazione, visto che amo camminare, ho inserito quel viottolo lungo il fiume nei miei itinerari, cosa che ho dovuto sospendere, da un po’ di giorni, considerato lo stato in cui versa dopo solo pochi mesi dalla sua apertura/inaugurazione. Ovviamente non so a chi compete tenere in ordine quel viottolo e mantenerlo nelle condizioni minime per essere utilizzato dai cittadini che amano camminare.

Come si vede dal filmato se nessuno interverrà entro pochi giorni, il tratto di percorso pedonale sarà completamente nascosto dalla vegetazione. Credo che non abbia senso realizzare una cosa pubblica e non curarla come si deve e nella speranza che questa segnalazione induca chi deve ad intervenire, la ringrazio per l’attenzione. Cordialmente.

Lettera Firmata.