Riduzione della TARI, Fratelli d’Italia ringrazia suo assessore

Il circolo comunale di Fratelli d’Italia, ringrazia il proprio Assessore al bilancio, la dottoressa Valeria Morettini per essersi particolarmente distinta per l’importante opera di riduzione della TARI per quanto concerne le utenze non domestiche.

Ciò ha permesso alle attività, già duramente provate per la chiusura imposta dal lockdown, di non essere ulteriormente gravate del costo del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti. Per quanto riguarda le utenze domestiche, queste sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Riteniamo che tale iniziativa, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 Luglio, sia un segno concreto di vicinanza e soprattutto di sostegno alle attività commerciali, in un momento di grave crisi economica e di grandi incertezze sulle prospettive future. Il principio adottato è estremamente equo ed è volto ad aiutare le imprese in maniera direttamente proporzionale alla chiusura temporale subita; non ci saranno ulteriori oneri burocratici e si avrà una riduzione dell’imposta alla fonte, con intera copertura finanziaria a carico del Comune/FdI