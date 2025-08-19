Rifiuti in centro, segnalazioni inascoltate e silenzi dall’amministrazione comunale

Bastia, degrado nei vicoli ignorato dalle istituzioni

Un cittadino residente nel cuore del centro storico di Bastia denuncia da tempo la mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale riguardo al degrado che interessa i vicoli della città. Nonostante le segnalazioni inviate più volte, sia in forma scritta tramite posta certificata sia comunicate verbalmente, il silenzio delle istituzioni si è tradotto in una totale assenza di riscontro.

Le segnalazioni riguardano soprattutto l’abbandono dei rifiuti in varie zone della città, tra cui via Piave, via Lago Persio, Piazzetta Franchi e via della Rocca. In questi luoghi i sacchetti vengono spesso lasciati fuori dai contenitori, generando sporcizia e disordine. La richiesta avanzata dal cittadino non era solo quella di un intervento risolutivo, ma almeno di un riconoscimento per aver segnalato le criticità. Invece, come riportato, l’unica reazione sarebbe stata un sospetto rivolto contro lo stesso autore delle segnalazioni, insinuando una presunta responsabilità diretta nell’abbandono dei rifiuti.

A distanza di settimane dall’ultima comunicazione ufficiale, la situazione non sembra mutata. I rifiuti continuano ad accumularsi nei punti indicati e la percezione di incuria persiste. Questo silenzio istituzionale viene interpretato come una forma di indifferenza che pesa più di una risposta negativa.

Non solo i rifiuti rappresentano un problema. Le segnalazioni riguardano anche la sosta selvaggia. Auto parcheggiate in aree vietate ostruiscono passaggi e contribuiscono ad alimentare la percezione di disordine nel centro storico. Sebbene in alcune occasioni siano state elevate sanzioni, l’efficacia si è rivelata limitata. Dopo un primo periodo di maggiore attenzione, le vecchie abitudini sono tornate a prevalere, con veicoli lasciati in divieto e nessun presidio costante a prevenire il ripetersi delle infrazioni.

Il cittadino sottolinea come le autorità, investite del ruolo di vigilanza e gestione, dovrebbero offrire risposte e soluzioni, indipendentemente dal tono o dalla natura delle segnalazioni.