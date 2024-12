Nasce “Nuovi Nati in Biblioteca ’25”, iniziativa per i bambini della comunità

Nasce – Il 30 dicembre 2024 ha avuto luogo la Conferenza di lancio del progetto “PRIMI PASSI”, un’iniziativa dedicata al supporto dei bambini nella prima infanzia. Questo progetto include l’iniziativa “Nuovi Nati in Biblioteca 2025”, presentata presso la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”. L’Assessora Elisa Zocchetti ha sottolineato l’importanza di rafforzare nel tempo questa iniziativa, collaborando con l’USL, enti privati e organizzazioni del terzo settore per creare un percorso condiviso. L’ambiente in cui i bambini crescono è cruciale per il loro sviluppo e un contesto ricco di stimoli positivi rappresenta un adempimento del dovere della comunità verso il suo futuro.

Con “Nuovi Nati in Biblioteca 2025”, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza intendono accogliere i nuovi nati offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi al mondo della lettura fin dai primi giorni di vita. A partire da gennaio 2025, tutti i neonati che si registreranno all’Anagrafe riceveranno diversi materiali: una lettera di benvenuto firmata dall’Amministrazione, un vademecum sulla lettura precoce che evidenzia l’importanza di leggere sin dai primi giorni, una tessera di iscrizione alla Biblioteca e una bibliografia con suggerimenti per le prime letture.

Per garantire un’adeguata inclusione, tutti i materiali informativi saranno tradotti nelle lingue più parlate dalle famiglie della comunità. Questo progetto rappresenta un primo passo verso un’iniziativa più ampia, mirata a creare un ambiente ricco di attività e opportunità per la prima infanzia. La Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” si configura come il fulcro del progetto, offrendo spazi accoglienti come il Baby Pit Stop, una sezione dedicata ai bambini e numerose attività di lettura e narrazione per le famiglie.

In virtù di questi servizi, la biblioteca ha recentemente ottenuto il riconoscimento “Umbria Culture for Family”, consolidando il suo ruolo fondamentale nella promozione della lettura e nel miglioramento del benessere delle famiglie. L’iniziativa “Nuovi Nati in Biblioteca 2025” non solo si propone di educare alla lettura, ma anche di rafforzare il legame tra la comunità e i suoi più piccoli membri, ponendo le basi per un futuro ricco di opportunità e crescita.