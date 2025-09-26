Riparte il cantiere per la pista polivalente di San Bartolo

Nuovo volto per lo spazio sportivo al centro sociale locale
Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della piastra polivalente situata all’interno del Centro Sociale di San Bartolo. Un cantiere atteso da tempo, che mira a restituire alla comunità uno spazio rinnovato, sicuro e adatto a ospitare sport e attività ricreative all’aperto.
Il progetto, come sottolineato nel comunicato diffuso dal Comune, prevede il rifacimento completo della pavimentazione, ormai deteriorata, e la costruzione di una nuova recinzione perimetrale composta da paletti e rete metallica alta due metri. L’intervento comprende anche l’installazione dei pali per i parapalloni con rete in nylon, così da garantire maggiore protezione e praticità durante le partite.
Per migliorare l’accessibilità sarà inoltre realizzato un camminamento in calcestruzzo su base stabilizzata, pensato per rendere più agevole l’ingresso e la fruizione dell’area anche a chi accompagna i più giovani o a persone con mobilità ridotta.
I lavori sono stati progettati nel rispetto delle normative più aggiornate in materia di sicurezza e resistenza sismica, con l’obiettivo di consegnare alla cittadinanza una struttura moderna e duratura. Una volta terminati, la pista tornerà a essere un vero polo di riferimento per sportivi, famiglie e associazioni del quartiere.
Il ritorno in funzione della piastra non rappresenta solo un miglioramento urbanistico, ma anche un tassello importante nella vita sociale del territorio. Secondo l’autore del comunicato, l’intervento offrirà nuove opportunità di incontro e condivisione, rafforzando il ruolo del Centro Sociale come luogo di aggregazione.
La comunità attende ora con interesse la conclusione del cantiere, che promette di ridare slancio alla socialità e di valorizzare uno spazio strategico per la vita quotidiana di San Bartolo.
Commenta per primo