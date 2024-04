AgriUmbria Bastia Umbra 2024

È sempre un piacere, ogni anno da tanti anni, essere invitato ad AgriUmbria, simbolo di come l’Umbria fiere sia in grado di muovere manifestazioni internazionali e di come Bastia possa essere realmente un polo geostrategico regionale.

L’orgoglio che questa fiera rappresenta per noi non è fine a se stesso, tanto che il valore dell’agritech è tale che il G7 presieduto dall’Italia quest’anno ne parla tra i temi di condivisione prioritari. L’agricoltura e la zootecnia sono infatti fattori cruciali per la sicurezza alimentare, uno dei grandi temi globali. E nel nostro piccolo, Bastia con AgriUmbria diventa in qualche modo un tassello di questo ampissimo puzzle.

Quest’anno poi, è un onore particolare essere qui, in mezzo a coloro che danno vita a settori nevralgici del nostro sistema-Paese, da candidato sindaco della Coalizione Civico Progressista di Bastia. E lo è perché mi sento di poter proporre a loro idee e visioni che abbiamo già inserito nel programma che rappresento. Progetti centrati su Bastia, con l’obiettivo di raccogliere sostegno anche dall’esterno.

L’agricoltura – con le sue declinazioni, biologica, sostenibile, biodinamica, di sussistenza, di precisione – è uno dei settori economici che rappresentano meglio la fusione tra passato, presente e futuro. Un mix tra cuore e tecnologia che è fondamentale per tutti noi per poter continuare a vivere il pianeta che ci ospita. Ispirazione per chi guarda al progresso con gli occhi della tradizione.