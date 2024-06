La candidata Paola Lungarotti, incontra i cittadini di Ospedalicchio

Paola Lungarotti, candidata a sindaco, ha programmato un incontro con i cittadini di Ospedalicchio. Questo evento si svolgerà mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 21:00, in Piazza B. Buozzi.

L’incontro rappresenta un’opportunità per la candidata sindaco di proseguire il percorso intrapreso. Lungarotti intende utilizzare questa occasione per condividere il suo programma di mandato per il periodo 2024-2029 con i cittadini.

L’obiettivo di questo incontro è di creare un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini di Ospedalicchio. Lungarotti è desiderosa di ascoltare le loro preoccupazioni, speranze e aspettative per il futuro della loro città.

Questo evento rappresenta un passo importante nel percorso di Lungarotti verso la carica di sindaco. È un’occasione per lei di dimostrare il suo impegno verso la città e i suoi abitanti, e di delineare la sua visione per il futuro.

Invitiamo tutti i cittadini di Ospedalicchio a partecipare a questo importante evento. Sarà un’occasione per conoscere meglio la candidata sindaco, per capire le sue idee e per discutere del futuro della nostra città.

In conclusione, l’incontro con Paola Lungarotti rappresenta un’importante occasione di dialogo e partecipazione. Non perdete questa opportunità di far sentire la vostra voce e di contribuire attivamente al futuro della vostra città. Vi aspettiamo mercoledì 19 giugno, alle ore 21:00, in Piazza B. Buozzi a Ospedalicchio.